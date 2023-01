A Matera, presentazione del libro “Ricordi ritrovati. Conversazioni con Jean Amrouche” di F. Mauriac

“Ricordi ritrovati. Conversazioni con Jean Amrouche”, libro del premio Nobel per la letteratura François Mauriac, tradotto da Filomena Calabrese e Hamza Zirem per la casa editrice Edigrafema, verrà presentato a Matera giovedì 12 gennaio, ore 17.30, nella Biblioteca provinciale “T. Stigliani”, in piazza Vittorio Veneto. L’evento, promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Edigrafema, vedrà la partecipazione del capo delegazione di Matera del FAI Beatrice Volpe, dell’editrice Antonella Santarcangelo, della francesista e musicoterapeuta Anna Lapetina, del docente e critico letterario Francesco Calabrese e del co-traduttore dell’opera Hamza Zirem.

