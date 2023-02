A Matera, presentazione del libro “Notte, giorno, notte” di Beatrice Monroy

Sabato 11 febbraio 2023, a partire dalle ore 18:00, presso la libreria The Sassi book store, in via Lucana 184/E a Matera, sarà presentato il libro “Notte, giorno, notte” di Beatrice Monroy, edito da Giulio Perrone Editore nel 2022. Dialogherà con l’autrice la giornalista Sabrina Colandrea. “Palermo e la bellissima e travagliata Sicilia, –si legge in una nota degli organizzatori– che hanno dato i natali a figure edificanti come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da cui negli anni ci sono arrivate notizie di cronaca terribili, sono tornate in questi giorni di strettissima attualità. La voce di chi conosce quella terra, la vive e la ama profondamente assume, dunque, la forza di una testimonianza imprescindibile e preziosa.”

Sinossi: «Nell’immediato dopoguerra viene istituita la Regione a Statuto Autonomo e, mentre decine di famiglie si trasferiscono per un impiego regionale ricevuto su chiamata diretta, in fretta e furia si lavora alla costruzione di una città in cemento armato che le accolga. Qui, fuori dal centro storico distrutto dai bombardamenti, i genitori di Matilde vivono sotto l’influenza di mafiosi che, attraverso crimini e azioni violente determinano la vita di tutti. Luglio, 1993. La città di cemento è abitata ora dai figli di chi l’aveva vista nascere. Durante una notte insonne Matilde esce in terrazza, cerca riposo sulla sedia a dondolo e, quasi per caso, si ritrova ad ascoltare una vicenda che ha qualcosa di sinistro e familiare. Particolare dopo particolare, il racconto assume sempre più i contorni del giallo. In “Notte, giorno, notte” Beatrice Monroy utilizza il susseguirsi delle ore per far luce su dinamiche civili e sociali che, da fatto di cronaca, per quanto appaiano lontane, possono diventare vicenda privata se abbiamo il coraggio di prestare loro orecchio».

L’autrice: “Beatrice Monroy vive a Palermo. È scrittrice e drammaturga. Lavora come autrice e narratrice per Rai Radio 3. Insegna Drammaturgia alla Scuola delle Arti e dei Mestieri del Teatro Biondo Stabile di Palermo. Per il Teatro Massimo di Palermo cura la serie di incontri “Vi racconto l’Opera”, sulla genesi di celebri opere liriche. Tra le sue pubblicazioni: “Il posto della cenere”, “Custodi del silenzio”, “Dido. Operetta pop”, “Oltre il vasto oceano. Memoria parziale di bambina”.