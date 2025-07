A Matera, presentazione del libro “La coccinella Sky e altre avventure sulla diversità” di Valentina Garripoli

E’ prevista per il prossimo 11 luglio -alle ore 18,00- nella sede della Lega Navale Italiana di Matera, in via Fiorentini n.107, la presentazione del libro “La coccinella Sky e altre avventure sulla diversità” della pedagogista Valentina Garripoli. Dopo i saluti del presidente del sodalizio, Rocco Petrera, dialogheranno con l’autrice: Roberto Cifarelli -Presidente della II Commissione del consiglio regionale di Basilicata- e Nunzia Antezza -consigliera comunale di Matera. Il compito di moderare l’iniziativa sarà assolto da Maria Anna Flumero, insegnate di sostegno specializzata e giornalista. La casa editrice I Libri di Icaro ricorda che: “Il libro, pubblicato lo scorso 20 gennaio e già alla seconda ristampa, propone quattro storie avvincenti e coinvolgenti, pensate per avvicinare bambini e bambine al valore dell’inclusione e del rispetto delle diversità.

Valentina, forte della sua esperienza sul campo come educatrice, offre una narrazione accessibile, stimolante e ricca di spunti per la riflessione.

A rendere il volume ancora più prezioso, sei percorsi laboratoriali ideati per l’utilizzo in gruppo o in classe, rivolti a insegnanti, educatori e genitori, strumenti pratici per affrontare in modo consapevole e creativo i temi della diversità.

Valentina Garripoli, nata nel 1990 a Lavello, è laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione e in Scienze Pedagogiche. È educatrice e pedagogista specializzata nell’età evolutiva e lavora in scuole ed enti del territorio, soprattutto in Puglia e Basilicata, coordinando servizi educativi e progetti per l’inclusione.

Esperta in DSA, ADHD e BES, è responsabile della progettazione di interventi personalizzati, Tecnico ABA per l’autismo, ed è attiva anche in ambito politico e culturale, avendo ricoperto i ruoli di Assessore alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Lavello e Commissaria per le Pari Opportunità della Regione Basilicata.”