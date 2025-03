A Matera presentazione del libro “Agro Punjab”

Il giorno 17 marzo 2025 ore 17,00 sarà presentato, presso la Biblioteca Provinciale di Matera “T. Stigliani”, Piazza Vittorio Veneto, il libro “Agro Punjab” di Francesca Cicculli e Stefania Prandi.

“Questo libro, -si legge in una nota- edito da Nottetempo, è il risultato di un’inchiesta realizzata nel corso di un intero anno tra il Punjab e quell’ “Agro Punjab” che è oggi la provincia di Latina. In questo territorio, così vicino alla capitale italiana, infatti migliaia di lavoratori sikh raccolgono i kiwi e sono vittime di violenze e intimidazioni e privati delle tutele sindacali, la maggior parte di loro ha contratti irregolari e lavora senza turni di riposo, a volte anche quattordici-sedici ore al giorno, per paghe misere.

Inoltre questi lavoratori sono costantemente a rischio infortuni: come ha mostrato, nella maniera più crudele e feroce, il caso di Satnam Singh, bracciante sikh morto nel giugno del 2024.

La presentazione, che vedrà la partecipazione dell’autrice Stefania Prandi, inizierà con

l’introduzione di Valerio Giambersio della Fondazione Città della Pace e prevede l’intervento di Maria Rosaria Deufemia – ufficio migranti CGIL, di Serena Vigoriti – coordinamento area immigrazione della Cooperativa “il Sicomoro” e di Giuseppe De Ruggieri – Professore Liceo Scientifico “Dante Alighieri” Matera.

Stefania Prandi parteciperà durante la mattinata del 17 anche ad un incontro con gli alunni del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera che hanno allestito, studiato e visitato presso il loro istituto la sua mostra fotografica “Oro verde” Il sapore amaro del Kiwi, che costituisce la documentazione visiva dell’inchiesta. Questo incontro concluderà le attività del programma PCTO che la Fondazione Città della Pace ha predisposto sul tema “Sostenibilità declinata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico” in occasione della settimana di azione contro il Razzismo “A Scuola per la

Pace” e a cui hanno partecipato gli operatori e gli ospiti dei progetti SAI gestiti dalla Cooperativa il Sicomoro portando la loro testimonianza di accoglienza e integrazione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.