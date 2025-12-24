A Matera, Pinuccio rilegge “Pierino e il lupo” tra musica, satira e attualità

“Sarà un appuntamento di grande suggestione e originalità quello in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.30, all’Auditorium Gervasio di Matera, per l’appuntamento promosso dalla Camerata delle Arti. In scena lo spettacolo “Pinuccio: che fine ha fatto il lupo?”, che unisce musica sinfonica, narrazione e satira, ripensando in chiave contemporanea la celebre fiaba musicale Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev.” E’ quanto siportato in una nota in cui si specifica che “Protagonista della serata sarà Alessio Giannone, giornalista e attore noto al grande pubblico come Pinuccio, che guiderà il pubblico in un racconto ironico e pungente, capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo. Una fiaba che diventa specchio del presente, raccontata con un linguaggio attuale, accessibile e intelligente, nel segno di quella satira elegante che contraddistingue da sempre il suo stile. Accanto alla voce narrante, l’Orchestra di Puglia e Basilicata, diretta dal M° Francesco Zingariello, offrirà una lettura rigorosa e profondamente musicale della partitura di Prokofiev, valorizzandone la straordinaria forza narrativa, i timbri e i colori orchestrali. Ogni personaggio – Pierino, l’Uccellino, l’Anatra, il Gatto, il Nonno e il Lupo – prende vita attraverso il suono degli strumenti, permettendo al pubblico di riconoscere e “vedere” la storia attraverso la musica. La rilettura di Pierino e il lupo proposta da Pinuccio non stravolge il genio musicale di Prokofiev, ma ne aggiorna il contesto narrativo: la favola si sposta in una quotidianità moderna, spesso urbana, arricchita da riferimenti all’attualità politica e sociale, trasformando i personaggi in figure contemporanee. La voce narrante dialoga in modo diretto e imprevedibile con l’orchestra e il direttore, rompendo con ironia la “sacralità” del concerto classico e rendendo l’ascolto un’esperienza coinvolgente per un pubblico ampio e trasversale. Lo spettacolo nasce con l’obiettivo di avvicinare famiglie, giovani, appassionati e spettatori occasionali alla musica sinfonica, mantenendo intatto il valore educativo dell’opera di Prokofiev: conoscere gli strumenti dell’orchestra, riconoscere i temi musicali, comprendere il racconto attraverso il suono. Il programma si aprirà con la Fantaisie Symphonique (Sinfonia n. 2) di Kurt Weill, opera composta tra il 1933 e il 1934, durante l’esilio parigino del compositore. Una pagina intensa e affascinante, lontana dalle atmosfere teatrali più note di Weill, che si colloca nel solco del neoclassicismo europeo e restituisce, soprattutto nel movimento lento, un lirismo malinconico e profondo, segnato dal dramma dell’esilio ma attraversato da una forte energia vitale. L’appuntamento rientra nella stagione concertistica “Basilicata Opere in Atto” della Camerata delle Arti, sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Basilicata e Comune di Matera, con il contributo di Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Generali – Agenzia Silvano & Pascarelli.”

