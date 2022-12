A Matera per YOUNG TALENT CONCERT, Piano Recital di Elena De Luca

“Continua con successo “Prospettive Music Festival”, la stagione di concerti del Lams di Matera, che ha visto esibirsi in questi mesi grandi artisti italiani e stranieri e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali. Domenica 18 dicembre, con inizio alle ore 20:00, nel Museo Nazionale Domenico Ridola di Matera, protagonista sarà proprio una giovanissima pianista vincitrice del Premio Lams Matera.” E’ quanto annuncia un comunicato in cui si specifica che:

“Elena De Luca si esibirà eseguendo capolavori per pianoforte come la Sonata D664 di Franz Schubert, i 3 Intermezzi op. 117 di Johannes Brahms e alcune opere di Edvard Grieg, Lyric Pieces op. 43 “To Spring” e Lyric Pieces op. 54 n. 4 “Notturno”.

Il direttore artistico della rassegna, il M° Giovanni Pompeo, afferma che “continuo è l’impegno del Lams nell’offrire spazi a giovani talenti vincitori di concorsi e del Premio Lams Matera per poter dare loro occasioni reali di contatto con il pubblico, questo a testimonianza dell’importanza di perseguire continuamente l’opera di diffusione della cultura e del sostegno ai nuovi talenti. La qualità di questa giovane pianista e il programma proposto incontrerà di sicuro il favore e l’apprezzamento del pubblico, che anche quest’anno ci segue numeroso, attento, curioso e coinvolto”.

EIena De Luca inizia lo studio del pianoforte a 7 anni e dopo solo un anno viene ammessa al Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza, dove nel 2020 consegue il Diploma con il massimo dei voti, sotto la guida del M° Michelangelo Carbonara. Attualmente frequenta il Biennio di Didattica Pianistica e svolge l’attività di assistente alla didattica presso lo stesso Conservatorio. Partecipa attivamente agli eventi musicali dell’Istituto, dove di recente ha preso parte al progetto “Clementi” in qualità di pianista in formazione cameristica.

Durante il percorso di studi, si perfeziona con i maestri Michele Pisciotta, Eugenio Catone e frequenta masterclass con Daniel Rivera e Vincenzo Maltempo.

Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici internazionali, fra cui il Premio Lams Matera, dove per due anni consecutivi ha conseguito il primo premio.

Attualmente è docente di Pianoforte presso il Liceo Musicale “Q. Orazio Flacco” di Venosa.”

Info e prenotazioni – ingresso 2 euro

whatsapp: 0835336312

email: info@lamsmatera.it