A Matera, per “Piacere! Letture in libreria”: Diana Ronca e Claudio De Bartolomeis

Coppia nel lavoro e nella vita, Diana Ronca e Claudio De Bartolomeis sono la prova concreta del fatto che la passione può diventare un lavoro, contro ogni stereotipo sul lavoro fisso. La musica li ha uniti da quando si sono conosciuti e il legame con la storia e la tradizione della ‘Posteggia napoletana’, hanno decretato il loro successo tanto da fargli assegnare dall’A.I.M. Argentina il riconoscimento di Ambasciatori della Posteggia napoletana nel mondo. La loro storia personale e professionale è contenuta nel libro “Sì, ma il lavoro vero? storia di chi si è svegliato per realizzare il suo sogno” (con prefazione di Catena Fiorello) che verrà presentato il 24 agosto, alle 19,00 in punto nell’ambito della rassegna “Piacere! Letture in libreria” da Mondadori Bookstore, in piazza Vittorio Veneto, a Matera.

“Chi fa il nostro lavoro – scrivono – non vorrebbe andare mai in pensione perché il contatto con le persone, con il pubblico, è linfa vitale, è la vita”. Dagli aneddoti iniziali della loro carriera, all’incontro casuale ma definitivo fino agli incontri con i grandi personaggi della musica, il libro è un percorso che dà il giusto valore alla musica di tradizione e in particolare alla Posteggia, caratteristica forma artistica tipica dei locali napoletani che ha segnato un’epoca e un vero e proprio genere.”

“Continuiamo a raccontare la parola, a far parlare i libri da soli attraverso i loro contenuti senza trascurare nessuna forma espressiva – spiegano gli organizzatori Antonio Sacco, Silvana Kuhtz e Antonella Ciervo – come è accaduto con grande successo anche la scorsa settimana con le atmosfere, i ricordi e i profumi contenuti nel libro Cartolina dal Salento di Cristina Carlà”.

La rassegna, realizzata in collaborazione con Maison D’Ax, rientra nell’ambito del “Festival della Parola – Abitare poeticamente la città” che si avvale del patrocinio gratuito di Università degli Studi della Basilicata, Nature City Lab, Mondadori Matera e Poesia in Azione.

Il prossimo appuntamento è il 29 agosto, con Massimo Mapelli, giornalista che ha girato il mondo e ha raccontato la sua esperienza in “Ad alta voce”, edito da Baldini e Castoldi.