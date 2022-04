A Matera, il giorno della Pasqua, risuoneranno per la seconda volta i “toni d’argento” del Coro The Silvertones, proveniente dal liceo Strath Haven High School di Wallingford, vicino a Philadelphia nello stato di Pennsylvania negli Stati Uniti.

Infatti, il concerto, promosso dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, con il patrocinio dell’Associazione Basilicata Cori, si terrà Domenica 17 aprile, alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi.

“Fondato nel 1985, il coro statunitense -si legge in una nota- è un gruppo selezionato di 36 giovani liceali scelti ogni anno con audizione. Il loro repertorio spazia in ogni periodo musicale, dal medievale al contemporaneo. Hanno fatto molte tournée in Italia, deliziando spettatori in tante città del Paese. Questo viaggio, il loro sesto in Italia, rappresenta per gli studenti la fine del programma di studio iniziato a settembre e l’opportunità di visitare i luoghi artistici più significativi dell’Italia.

Il programma che il Coro proporrà in questa tournée spazia tra i rinascimentali Giovanni Pierluigi da Palestrina, autore particolarmente amato dalla formazione corale, Tomas Luis De Victoria, Antonio Lotti, Andrea Gabrieli, per approdare poi agli spiritual americani e al compositore contemporaneo statunitense Eric Whitacre.

La formazione animerà anche la Liturgia Pasquale delle 19 presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, eseguendo tra gli altri brani la Missa “Viri Galilaei” di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

John Shankweiler, direttore del Coro The Silvertones, insegna musica corale e teatro presso il liceo Strath Haven High School. In principio il dipartimento di musica corale contava solo 23 studenti, mentre oggi include 4 cori per un totale di 140 studenti. Come interprete di musica da camera, è specializzato in musica antica. Ha eseguito e registrato varie volte col “Waverly Consort”. E’ stato invitato durante il programma “CBS Sunday Morning” e alla Radio Pubblica Nazionale “St. Paul Sunday Morning”. Come solista, ha cantato il “Messia” di Handel e la “Missa Gaia” di Paul Winter Consort presso la Cattedrale St. John the Divine a New York City.“