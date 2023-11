A Matera, opere di 30 artisti dell’Accademia di Brera per un “Tributo a Scotellaro”

Venerdì 24 novembre alle ore 17,30 nella sede dell’APT BASILICATA di Matera in Piazza Vittorio Veneto sarà inaugurata la mostra Tributo a Scotellaro che raccoglie le opere realizzate per l’occasione da trenta artisti dell’Accademia di Brera-Milano.

L’esposizione è stata promossa dalla Fondazione Aiello, con il patrocinio morale e il sostegno della Regione Basilicata.

Sulle pareti dell’APT, con la super visione dell’addetto alle relazioni esterne dell’Accademia di Brera, il prof. Stefano Pizzi, saranno esposte le opere dei seguenti artisti: Natale Addamo, Arcangelo, Italo Bressan, Angelo Casciello, Marco Casentini, Italo Chiodi, Luca Coser, Piermario Dorigatti, Tamara Ferioli, Cristiana Fioretti, Giovanni Frangi, Renato Galbusera, Cristina Gall, Barbara Giorgis, Cosmo Laera, Salvatore Lovaglio, Franco Marrocco, Barbara Nahmad, Sergio Nannicola, Marco Pellizzola, Stefano Pizzi, Carlo Pizzichini, Roberto Priod, Nicola Salvatore, Alessandro Savelli, Tetsuro Shimizu, Alessandro Spadari, Simona Uberto, Dany Vescovi.

Saranno presenti anche le 15 incisioni che Domenico Cantatore dedicò nel 1974 a Scotellaro. A commento della Lucania degli ultimi, saranno esposte anche 15 fotografie di Pino Latronico. Una complessa e articolata mostra, unica per qualità nel panorama degli eventi dedicati al centenario della nascita di Scotellaro che, peraltro, inaugura una partnership creativa tra Accademia di Brera e i Musei Aiello Moliterno, con nuove iniziative in programma per il 2024.