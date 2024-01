A Matera: “Nada, tra musica e parole” con l’Orchestra Magna Grecia

Molti la ricorderanno giovanissima (soli 15 anni) per il brano “Ma che freddo fa“, presentato al Festival di San Remo del 1969, in coppia con The Rokes (per qualche anno c’era questa regola che lo stesso brano fosse presentato in gara da due artisti). Ma da allora ne ha fatto di strada e non solo in ambito musicale, ma spaziando come “Cantante, attrice, scrittrice. In una sola parola: artista. Questa è Nada, protagonista assoluta della musica italiana da decenni: la sua determinazione nelle scelte artistiche e nella loro indipendenza, la ricerca del creativo e appagante ostinatamente controcorrente è diventata una delle caratteristiche della sua arte.” Come viene ricordato in una nota in cui si informa che “Sarà proprio Nada l’interprete del primo appuntamento 2024 della stagione concertistica dell’Orchestra Magna Grecia, in programma a Matera il prossimo sabato 13 gennaio, ore 21.00, nell’Auditorium “Gervasio”. L’Orchestra Magna Grecia sarà affidata alla bacchetta del M° Roberto Molinelli, con la partecipazione del L.A. Chorus diretto da Daniela Nasti. La Stagione Concertistica 2023/2024, con la direzione artistica del M° Piero Romano, è organizzata dall’ Orchestra Magna Grecia in collaborazione conAssociazione musicale “Luis Bacalov”, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Heidelberg Materials, BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria. Nella lunga carriera musicale di Nada, ci sono le partecipazioni a molti Sanremo, le canzoni in cima alle classifiche e i progetti artistici che hanno ottenuto riconoscimenti importanti. Ha composto alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali, come “Amore Disperato” e “Senza un Perché”, quest’ultima riscoperta grazie all’inserimento all’interno della colonna sonora della serie TV “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi. Con la pubblicazione di 5 libri, Nada si è imposta anche come scrittrice sensibile e schietta. La sua vita è diventata prima il romanzo “Il mio cuore umano”, poi un film, “La bambina che non voleva cantare” con la regia di Costanza Quatriglio, trasmesso da Rai 1 nel 2021 con grande riscontro di pubblico e critica.”

