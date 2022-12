A Matera “Musiche da Oscar – The Best of Dario Marianelli”

Giovedi 15 dicembre alle ore 21.00 all’Auditorium “Gervasio” di Matera, nuovo appuntamento con la Stagione Eventi 2022/2023. In programma “Musiche da Oscar – The Best of Dario Marianelli”, una serata dedicata ai grandi successi di uno dei più grandi compositori al mondo, tre volte candidato agli Oscar e vincitore della preziosa statuetta per la colonna sonora del film “Espiazione” (“Orgoglio e pregiudizio” e “Anna Karenina” le altre nomination).

“In mattinata, -si legge nella nota di presentazione dell’evento- sempre nell’Auditorium “Gervasio”, “Musiche da Oscar – The Best of Dario Marianelli”, sarà eseguito in un esclusivo matinée riservato agli studenti. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, Marianelli incontrerà gli studenti del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, per rispondere alle loro domande e soddisfare le loro curiosità sul tema della “musica per immagini”.

Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con Barnaby Brown (aulos), Angela Annese (pianoforte) e Giancarlo Palena (fisarmonica). Fra i brani: “Marsya’s dream”, “Atonem suite”, “Bull’s eye”, “Anna Karenina suite”, “Ron’s driving”, “Big idea”.

Proprio “Marsya’s dream” (Il sogno di Marsya), quadro sonoro di proprietà del Museo archeologico di Taranto e commissionato dalla stessa Orchestra della Magna Grecia, sarà eseguito alla presenza dello stesso Maestro Dario Marianelli.

La Stagione Eventi musicali, con la direzione artistica del M° Piero Romano, è organizzata dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con l’associazione musicale “Luis Bacalov”, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata.

Dopo aver studiato pianoforte e composizione nella sua Pisa e, successivamente, a Firenze, Dario Marianelli nel 1990 si trasferisce a Londra dove si iscrive al corso postlaurea della Guildhall School of Music and Drama. Segue corsi di coreografia e composizione del Bretton University College e trascorre tre anni alla National Film and Television School a Beaconsfield (Londra).

Contattato dal regista irlandese Paddy Breathnach compone le sue prime colonne sonore per film: “Ailsa”, “The Long Way Home” e “I dilettanti”.

Nel 2002 scrive la colonna sonora di “Cose di questo mondo” di Michael Winterbottom, vincitore dell’Orso d’Oro al festival di Berlino, nel 2004 de “I fratelli Grimm e l’incantevole strega” di Terry Gilliam.

Compone anche le colonne sonore di “V per Vendetta” di James McTeigue, “Il colore della libertà – Goodbye Bafana” di Bille August, “Il buio nell’anima” di Neil Jordan.

Riceve una prima nomination al Premio Oscar per la miglior colonna sonora per le musiche del film “Orgoglio e pregiudizio”, a seguire vince il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale ed il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale per il film “Espiazione” e, infine, nuova nomination al Premio Oscar per la miglior colonna sonora per le musiche del film “Anna Karenina“.”