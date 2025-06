A Matera, “Musica Felix” nell’ambito della Stagione Concertistica 2025/Matè e Solisti Lucani

Giovedì 19 giugno 2025 alle ore 20:00, nella Corte di Palazzo Viceconte a Matera, si terrà il

concerto “Musica Felix”, nell’ambito della Stagione Concertistica 2025 di Matè e Solisti Lucani.

“Un appuntamento -si legge in una nota- di grande prestigio che vedrà protagonista la violinista Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, insieme ai Solisti Lucani, diretti dal maestro Roberto Laganaro.

Artista di fama internazionale e interprete tra le più apprezzate della sua generazione, Laura Marzadori torna a Matera per rinnovare la collaborazione con i Solisti Lucani, realtà d’eccellenza che da anni promuove la musica classica nel territorio lucano attraverso produzioni artistiche, progetti educativi e percorsi formativi di alto livello.

Il programma della serata sarà dedicato alla musica di Felix Mendelssohn e vedrà l’esecuzione di una delle sue pagine più amate: il Concerto per violino in mi minore op. 64, capolavoro del repertorio romantico, apprezzato per la sua cantabilità, brillantezza tecnica e intensità espressiva. A completare il programma, un’importante prima esecuzione assoluta: l’Ouverture “nello stile di Mendelssohn” del compositore lucano Rocco Tuzio, opera originale che rappresenta un raffinato omaggio contemporaneo al linguaggio romantico e alla scrittura sinfonica mendelssohniana.

Alla guida dell’ensemble ci sarà Roberto Laganaro, giovane direttore d’orchestra lucano, già distintosi per sensibilità musicale e rigore interpretativo, che torna a dirigere i Solisti Lucani in un progetto di forte impatto artistico.

L’evento si inserisce anche in un percorso formativo di ampio respiro: dal 18 al 20 giugno, Laura Marzadori terrà una masterclass di violino rivolta a giovani musicisti, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con una delle figure più autorevoli del panorama musicale italiano.

Il concerto “Musica Felix” rappresenta una delle tappe più significative della Stagione Concertistica 2025, che da maggio a dicembre propone a Matera un ricco calendario di appuntamenti con la partecipazione di grandi artisti nazionali e internazionali, sotto la direzione artistica del pianista Leonardo Colafelice.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione ai recapiti indicati: info@solistilucani.com; 3285410166.”

