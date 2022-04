Sarà inaugurata domenica 17 aprile -alle ore 11,15 – presso la Chiesa Rupestre Sant’Antonio Abate nel Sasso Barisano di Matera, la mostra personale dell’Artista PAOLO MANZARI dal titolo : “IL RESPIRO DELLA VITA” opere su carta che sarà visitabile dal 17 al 25 aprile 2022.

Interverranno il direttore artistico dell’associazione culturale RicercArte Naire Feo e il presidente dell’associazione culturale RicercArte Bartolomeo Conciauro.

La mostra è organizzata dall’associazione Culturale RicercArte di Alcamo in collaborazione con Associazione Patrimonio Rupestre di Matera, con il patrocinio del Comune di Matera, Regione Basilicata, APT Basilicata.

Testo in catalogo a cura della Prof.ssa Lea Di Salvo

“Lo straordinario slancio vitale che pervade le opere di Paolo Manzari, -si legge in una nota- specchio di una visione straordinariamente mitica del mondo in cui tutto comunica e si associa e la sola legge è l’armonia universale, è la luminosa conferma che l’arte può ancora penetrare le supreme verità dell’essere e le infinite armonie dell’universo.

Nei suoi quadri l’immagine si sviluppa in un gioco complesso di associazioni che un filo invisibile sembra collegare cripticamente tra loro, completandone il senso e il messaggio logico. A tratti, si ha quasi la sensazione che lo stesso Artista assista al proprio processo creativo da spettatore: non dipinge l’oggetto pensato, ma lo pensa dipingendolo.”

La mostra sarà visitabile tutti i giorni

10:00-12:30 15:30-18:30