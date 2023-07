A Matera, l’Orchestra della Magna Grecia con il concerto “Sakamoto & Morricone”

Nuovo appuntamento con il “Matera Festival – Museo in sinfonia” in programma Lunedi 31 luglio, alle ore 21.00, nella Terrazza Palazzo Lanfranchi con il concerto “Sakamoto & Morricone”. Nell’occasione, -si spiega in una nota- “l’Orchestra della Magna Grecia sarà diretta dal Maestro Paolo Vivaldi, con un programma composto da brani dei due immensi compositori che, nonostante provengano da generazioni diverse, sono accomunati dal grandissimo senso di epicità espresso dalla loro musica. Durante il concerto, l’Orchestra Magna Grecia eseguirà le colonne sonore di Morricone e di Sakamoto in fase alternata. Ciò per mettere con maggiore risalto la peculiarità dei loro temi in riferimento a film e registi con i quali entrambi hanno lavorato, fra questi il grandissimo Bernardo Bertolucci (“L’ultimo imperatore”, nove Oscar). In programma, fra gli altri, temi come “La Califfa”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission”, “C’era una volta in America” di Morricone; “Il tè nel deserto”, la famosissima suite “dell’Ultimo imperatore”, “Sweet” (da “Piccolo Buddha”), lo straordinario tema “Merry Christmas Mr. Lawrence” (da “Furio”) di Sakamoto. All’interno del programma musicale verranno eseguiti anche brani e suite composti dal Maestro Vivaldi tratti da famose serie televisive Rai (“Adriano Olivetti”, “Pietro Mennea”, ecc.). Biglietto: euro 5,00.

MATERA FESTIVAL – “Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Basilicata e Comune di Matera e il prezioso supporto di partner privati che da sempre sostengono le attività artistiche e culturali dell’Orchestra Magna Grecia: Grieco Abbigliamento, Bawer, De Angelis Bus, Italcementi, IP F.lli Gaudiano, Farmacia D’Aria.”