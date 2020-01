Martedì 28 gennaio, Karen Edwards all’Auditorium “Gervasio” di Matera

James Bond, un mito in musica

L’Orchestra della Magna Grecia diretta da Maurizio Lomartire celebra il mito di 007. Direzione artistica del maestro Piero Romano. Sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBAC. Patrocinio Lucana Film Commission. Progetto allestito alla vigilia delle spericolate riprese nella Città dei Sassi.

Da “Goldfinger” a “Live and Let Die”, proseguendo con “Goldeneye” e altri successi legati al mito di James Bond e con la straordinaria voce di Karen Edwards martedì 28 gennaio alle 21.00 all’Auditorium “Gervasio” di Matera, nel nuovo appuntamento con la Stagione orchestrale “Matera in musica”, promossa dall’ICO Magna Grecia con la direzione artistica del maestro Piero Romano e realizzata con il sostegno di Comune di Matera, Regione Basilicata, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Basilicata circuito musicale e MiBAC (Ministero dei Beni culturali), e con il patrocinio di Lucana Film Commission.

Il progetto musicale sulle avventure dell’agente più spericolato del grande schermo è stato allestito dall’ICO Magna Grecia per “Matera in musica” in concomitanza con l’inizio delle riprese nello scorso settembre di “No time, no die”, ultimo capitolo cinematografico su James Bond, protagonista Daniel Craig, realizzate proprio nella Città dei Sassi.

Protagonista dello spettacolo “My affair with James Bond”, Karen Edwards insieme con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Maurizio Lomartire.

Una serata straordinaria per rivivere il personaggio cinematografico di James Bond che ha regalato al pubblico spionaggio, romanticismo, intrigo, tecnologia e colonne sonore meravigliose per decenni con le magistrali interpretazioni sul grande schermo, da Sean Connery a Roger Moore, fino a Daniel Craig.

Il programma musicale all’interno della rassegna celebra la grande attrazione del pubblico verso i miti del grande schermo e il fascino per autori, musicisti e grandi interpreti che hanno trasmesso così bene un mito, in questo caso James Bond, il popolare agente 007 scaturito dalla penna dello scrittore Ian Fleming.

Cantante jazz e pianista di professione, Karen Edwards è anche l’orchestratrice di “My Affair With James Bond”, la ricca performance che sta ricevendo lodi dalla critica, con concerti in programma in tutta Europa e Medio Oriente e, nei mesi a venire, nei migliori palcoscenici, teatri, arene, festival.

Con questo concerto Karen Edwards offre un omaggio sincero ai grandi cantanti che hanno dato vita alle spericolate avventure di James Bond attraverso la musica: Shirley Bassey, Tom Jones, Tina Turner, Paul McCartney, Gladys Knight e Adele, per citare alcune delle voci più amate dal grande pubblico, nonché al grande compositore John Barry. Il pubblico ascolterà il suo James Bond preferito, eseguito nello stile originale, proseguendo con alcuni estratti dalle colonne sonore in versione orchestrale. Fra i titoli, si diceva, titoli “Goldfinger”, “Live and Let Die”, “Goldeneye” e molti altri.

Gli amanti del cinema d’azione si lasceranno guidare nei numerosi ricordi di note intramontabili per godersi gioiosamente una eccezionale carrellata di titoli, che fanno parte della storia del cinema: il leggendario James Bond e la musica che lo definisce. Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Maurizio Lomartire, con Karen Edwards, piano e voce. Sul palco, con la partecipazione di Enzo Carpentieri (batteria), i musicisti Pierluigi Balducci (basso), Dino Plasmati (chitarra) e Fulvio Palese (sassofoni).

Posto unico 25euro (più 1euro in prevendita).

Info e biglietti: Orchestra della Magna Grecia, via Antonio de Viti de Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420); Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie 69 – Matera (Tel. 0835.333411).