A Matera, lo “Space2Connect Conference 2023” (7, 8 e 9 giugno)

Matera – Space2Connect Conference 2023, è l’evento internazionale organizzato da ESA, Agenzia Spaziale Europea, nella città dei Sassi il 7, 8 e 9 giugno prossimi in collaborazione con la SPARKme Space Academy di Openet Technologies S.p.A.

“Matera -si spiega in una nota- è stata scelta per essere Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1993, Capitale europea della Cultura per il 2019 ma soprattutto perché la “Città dei Sassi” è anche sede del Centro di Geodesia spaziale dal 1983, il principale centro operativo dell’Agenzia Spaziale Italiana, nota a livello mondiale per i suoi progetti nel settore dello studio della Terra.

Openet, società materana vanta un’esperienza ventennale sul mercato dell’ITC/TLC, per i servizi ed i progetti che utilizzano le tecnologie innovative che derivano dal settore aerospaziale e delle telecomunicazioni satellitari.

Più di 400 delegati del settore aereospaziale provenienti da tutta Europa si confronteranno sul valore delle telecomunicazioni satellitari per esplorare soluzioni spaziali innovative finalizzate a POTENZIARE LA CONNETTIVITÀ NELLA NOSTRA SOCIETÀ.

Nel corso di Space2Connect Conference 2023, tra l’altro, saranno presentati due tra i più importanti progetti sviluppati da Openet in questi anni.

Il primo, il servizio ONE CLASS!, si pone l’obiettivo di trasformare l’isolamento di un territorio che, da limite geografico diventa opportunità per acquisire nuove conoscenze, attraverso l’impiego di una soluzione performante di telecomunicazione integrata con piattaforme telematiche didattiche. Il servizio ONE CLASS! è utilizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per favorire il processo di integrazione educativa e sociale dei Minori stranieri non accompagnati, sin dal loro arrivo nei porti/centri di accoglienza italiani in condizioni di emergenza e consente a questa particolare categoria di utenti di accedere a una serie di contenuti didattici in uno spazio di apprendimento portatile in soluzione continua facilitando il processo di apprendimento in corsa, nella fase iniziale del loro arrivo nel nostro Paese.

Il secondo momento in cui Openet sarà protagonista, nell’evento internazionale, è quello della visita alla “SPARKme Space Academy”, la struttura completamente dedicata all’istruzione e alla divulgazione della scienza che dopo poco più di un mese dall’apertura, ha registrato una partecipazione che supera i duemila visitatori. Oltre ogni aspettativa iniziale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.