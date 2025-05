A Matera, “Liszt…oltre le capacità umane” Recital pianistico di Michael Bulychev-Okser

“Liszt…oltre le capacità umane” è il Recital pianistico di Michael Bulychev-Okser che si terrà il 23 maggio 2025 ore 20:00 all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista di Matera -Ingresso libero senza prenotazione. “Protagonista del prossimo evento del Prospettive Music Festival 2025 sarà Michael Buychev-Okser, affermato pianista, compositore e produttore americano di fama internazionale, che si è esibito in alcune delle sale e auditorium più prestigiosi del mondo: Carnegie Hall, Merkin Hall, Kennedy Center (Stati Uniti), La Salle Pleyel (Francia), Wigmore Hall (Regno Unito), Rachmaninov Hall (Russia), Estonia Kontserdisaal e Centermex Theatre (Messico). Nella serata del 23 maggio, nella splendida e suggestiva Chiesa di San Giovanni Battista, Michael Bulychev-Okser, inserito da “Who’s who in Music” tra i più prestigiosi artisti contemporanei, eseguirà un programma di lavori del celeberrimo virtuoso Franz Liszt e dei suoi epigoni, non meno geniali, Chopin e Busoni. Il programma combina amati capolavori del romanticismo con acrobazie pianistiche mozzafiato come La Campanella, Liebestraum e Mephisto Waltz. Il Lams si onora di avere tra i suoi ospiti e di regalare al pubblico della città di Matera, anche in questa occasione, un concerto di alto profilo che saprà certamente incontrare il consenso del suo pubblico. Il concerto è organizzato con il patrocinio del Comune di Matera. Per ulteriori informazioni: info@lamsmatera.it “.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.