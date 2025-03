A Matera, l’evento di avvio delle Giornate FAI di primavera dedicato a Francesco de Sanctis

“Francesco de Sanctis – Racconto straordinario di un uomo” è il titolo dell’evento che avvierà le Giornate FAI di Primavera e che-come si legge in una nota- si svolgerà “venerdì pomeriggio 21 marzo, alle ore 18.00, presso il Palazzo Bernardini a Matera, autentico luogo del cuore, grazie alla gentile ospitalità della Signora Anna Rosa Bernardini, che più volte in questi anni lo ha reso disponibile per le nostre Giornate FAI.

Sarà un momento di testimonianza e memoria, per avere Francesco con noi anche in questa edizione speciale per i 50 anni dalla fondazione del FAI.

Attraverso i suoi interessi e le sue passioni vogliamo ricordarlo così, sorridente e sempre concretamente proiettato nella vita. Un protagonista del nostro tempo che ha vissuto con coraggio e determinazione, ispirato da un profondo sentimento di affetto e compartecipazione umana, di grande amore verso il nostro Paese e verso ciascuno di noi.” L’evento prevede la presenza di Rosalba Demetrio, Presidente regionale FAI Basilicata, una performance di Matè e Solisti lucani con la partecipazione di allieve della ASD Centro Danza di Matera diretta da Mary Dalessio.

