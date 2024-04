A Matera l’annuale conferenza dell’Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense

Si terrà a Matera, il prossimo 19 aprile, l’ottava conferenza annuale dell’Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense (ONIF), l’associazione che riunisce gli informatici ed i consulenti che lavorano nella ricerca e gestione delle prove digitali in ambito legale . “Organizzato per la prima volta al Sud, in collaborazione con il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil e la Fondazione Transita, -si legge in una nota- l’evento avrà anche valenza formativa e sarà dedicato alla Digital Forensics e la Cybersecurity per la protezione dei dati e dei diritti.” “Come ormai è tradizione – dichiara il Presidente dell’ONIF, Paolo Reale – costruiamo ogni anno un’occasione di confronto sulle novità tecnologie informatiche e sulle nuove metodologie che stanno rivoluzionando le attività investigative e giudiziarie. Il programma prevede – tra specifici workshop di approfondimento e laboratori con esempi pratici – interventi specifici e una tavola rotonda con la partecipazione di consulenti tecnici, magistrati, avvocati, docenti universitari, investigatori e rappresentanti delle forze dell’ordine. E’ prevista, inoltre, la presenza degli attori lucani Domenico Fortunato e Nando Irene che porteranno la loro esperienza. Tra i temi che saranno trattati spicca il ruolo dell’Intelligenza Artificiale che ormai è protagonista di tutti i più moderni applicativi del settore.” “L’intelligenza artificiale – conclude Reale – sta entrando prepotentemente nel nostro lavoro e promette di stravolgerlo. In particolare, l’IA è ormai un supporto fondamentale nell’analisi delle prove. Gli algoritmi di apprendimento automatico sono in grado di elaborare, infatti, grandi quantità di dati in tempi molto più brevi rispetto alle metodologie tradizionali. Mentre grande rilevanza hanno già anche le tecnologie di riconoscimento facciale sull’IA. Oggi, infatti, con una accuratezza sorprendente, è possibile individuare persone sospette o di interesse per un’indagine analizzando immagini e video”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.