A Matera la XIV Rassegna Polifonica Petra Matrix

Torna a Matera sabato 13 maggio 2023 alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Pietro Caveoso, la Rassegna Polifonica “Petra Matrix”, organizzata dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina sotto la direzione artistica del Maestro Carmine Antonio Catenazzo.

““Petra Matrix” -spiega in una nota- realizza un particolare connubio tra la pietra (matrice e origine della civiltà materana) e la musica vocale, la più antica forma musicale concepita dal genio umano: una sperimentazione sonora, il cantare dal cuore della roccia, o comunque in luoghi suggestivi, che ha da sempre riscosso l’apprezzamento di esecutori ed ascoltatori.

Il “valore aggiunto” di Petra Matrix si può infatti sintetizzare nella differente tipologia delle formazioni vocali proposte, ma anche senza dubbio nella location degli eventi, scelta accuratamente tra i più significativi luoghi del centro storico e dei Sassi di Matera, nell’intento di valorizzarli attraverso la musica, in un ritorno alle origini che li riempie di nuove suggestioni.

Oltre alla formazione materana, la Rassegna vedrà esibirsi il Coro Dilectamusica di Bari, diretto da Vincenzo Damiani ed il Roma Vocal Ensemble di Roma, diretto da Federico Incitti con la codirezione di Giulia Catenazzo.”

L’associazione corale Dilectamusica è sorta nel 1993 in Bari per coordinare e dare una veste istituzionale riconoscibile all’impegno dilettantistico e anonimo che i suoi aderenti profondevano da tempo in ambito musicale promuovendo la formazione e la gestione del Coro DILECTAMUSICA.

Il coro ha eseguito numerosi concerti, ha partecipato alle rassegne S. Alberto e Notti Sacre a Bari, esibendosi tra le altre località a Cellamare, Bitonto, Acquaviva, Bisceglie, Gravina, Triggiano, Giovinazzo, Molfetta e Bari, interpretando brani del repertorio corale sia antico che contemporaneo.

Ha inaugurato la Rassegna Notti sacre 2018 di Bari animando la messa solenne in San Domenico eseguendo opere di musicisti pugliesi contemporanei, ha partecipato alla edizione 2019 e 2021 della stessa rassegna.

Ha partecipato al Tour Italia 2020/2021 di Pugliasounds plus, svolgendo concerti nella Basilicata, ha partecipato all’evento tenutosi nel 2021 presso la Cattedrale S. Cataldo in Taranto in occasione del 950° della scoperta del corpo di S.Cataldo. Nel 2022 ha tenuto i concerti di Quaresima a Capurso, Bari e Bitetto, ha partecipato a un concerto con il Coro Harmonia dell’Ateneo barese presso S. Nicola in Bari e alla Rassegna Notti sacre 2022 a Bari.

Ha annoverato tra i suoi direttori Filippo Pellegrino, Luigi Minerva e Donato Sivo.

Attualmente il coro è diretto da Vincenzo Damiani. Autodidatta, ha partecipato come artista del coro in qualità di tenore alle stagioni liriche del Teatro Petruzzelli dal 1983 al 2020, alle stagioni della Fondazione Arena di Verona dal 1989 al 2009 e alle numerose trasferte estere dei due teatri, inoltre ad alcune stagioni del Teatro Lirico di Cagliari e del Teatro dell’Opera di Montecarlo collaborando con molti artisti della scena internazionale.

Ha diretto numerosi concerti di cori polifonici, tra gli altri il Coro Dilectamusica di Bari, con cui ha inaugurato diverse edizioni della Rassegna “Notti sacre” di Bari e il Coro Lirico del Bitonto Opera Festival, che ha partecipato al Taranto Opera Festival 2021.

Il Roma Vocal Ensemble, fondato e diretto dal maestro Federico Incitti, nasce a Roma a gennaio 2016 ed è formato da una trentina di cantori accomunati da una forte passione per la musica corale.

Il suo repertorio spazia dal Rinascimento (Tallis, Purcell, Palestrina, Monteverdi, Gesualdo, Banchieri, Byrd, Carissimi) alla musica contemporanea (Elder, Ešenvalds, Gjeilo, Incitti, Lawson, Mitchell, Raczińsky, Stroope, Sköld), passando per alcuni capolavori dell’800 (Schubert) e del ‘900 (Britten, Duruflé).

Il coro svolge un’intensa attività concertistica ed è stato invitato a rassegne nazionali ed internazionali. Recentemente ha lavorato al progetto “Caecilia”, su composizioni dedicate alla santa patrona dei musicisti. A marzo 2018, sotto la direzione di Luca Incerti, ha eseguito la “Messa in Sol maggiore D167” di Schubert, per coro, soli e orchestra d’archi, nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, opera che ha eseguito nuovamente a Roma, a S. Agnese in agone, accompagnata dall’Orchestra da camera di Vienna. A dicembre del 2019 ha eseguito la “Petite Messe Solennelle” di Rossini, per pianoforte, harmonium, coro e soli, sotto la direzione di Daniele Ruffino. Nel corso del 2019 e nel 2020, ha realizzato in più repliche a Roma e a Rieti la versione integrale del “Festino nella sera del Giovedì Grasso avanti Cena” di Adriano Banchieri.

L’8 dicembre 2022 ha accompagnato la celebrazione liturgica trasmessa in diretta su RAI 1 dalla Chiesa degli Artisti di Roma.

Federico Incitti è direttore di coro, compositore, tenore, pianista e matematico. Dopo i diplomi triennali in Direzione di coro a Torino, Milano e Arezzo, ha conseguito la Laurea Specialistica in Direzione di Coro presso il Conservatorio Bonporti di Trento, sotto la supervisione del M° Lorenzo Donati. È stato direttore del Coro Femminile Floreos di Roma, con cui è stato premiato in concorsi nazionali (Arezzo, 2015) e internazionali (Matera, 2016), del gruppo vocale Fuori dal Coro di Poggio Mirteto (RI) e dell’ensemble Labyrinthus Vocum di Roma. Oltre a dirigere il Roma Vocal Ensemble, è fondatore e direttore del Coro del Liceo Scientifico “Plinio Seniore” di Roma. Le sue composizioni sono state premiate in concorsi nazionali e internazionali. Tra queste, Caecilia ha vinto nell’estate del 2015 il terzo premio (con primo e secondo non assegnati) al 42° Concorso Internazionale di Composizione “Guido d’Arezzo”.

Giulia Catenazzo è nata a Matera dove, dopo la laurea in Lingue Straniere, ha approfondito la propria formazione musicale. Attiva dal 2003 con il Coro “Pierluigi da Palestrina” della Polifonica Materana, collabora all’organizzazione del Concorso Corale “Antonio Guanti”. Dal 2012 al 2018 ha cantato con il Roma Rainbow Choir, diretto inizialmente da Giuseppe Pecce, al quale è subentrata come direttrice artistica da dicembre 2014 a marzo 2018, dirigendo la formazione romana in numerose manifestazioni in tutta Italia. Attualmente è soprano e vice-direttrice del Roma Vocal Ensemble diretto dal M° Federico Incitti e frequenta il terzo e ultimo anno dell’Accademia di Direzione Corale “Piergiorgio Righele” sotto la guida del M° Matteo Valbusa.”