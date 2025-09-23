A Matera la presentazione del libro “Ho studiato solfeggio nella stazione di Matera” di Daniela Ippolito

Mercoledì 1 ottobre alle ore 17.30, presso il Centro Carlo Levi al Palazzo Lanfranchi di Matera, si terrà la presentazione del libro “Ho studiato solfeggio nella stazione di Matera” scritto da Daniela Ippolito, musicista e autrice.

Personalmente sono davvero felice di poter scrivere questa notizia (e curiosa di leggere il libro) in quanto conosco la passione di Daniela per la musica e per lo studio costante e approfondito dell’universo antropologico legato al canto e alle melodie. L’incontro culturale vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama letterario e artistico locale: Ninì Zagaria, presidente del Centro Carlo Levi, Giovanni Caserta, storico e critico letterario, Eva Immediato, docente e attrice, Daniela Ippolito, autrice del libro e musicista. A moderare l’evento sarà Franco Villani, editore dell’opera. Il libro, edito da Villani Editore, si presenta come un’opera originale e coinvolgente, che promette di intrecciare musica, memoria e ironia in un contesto profondamente radicato nel territorio lucano.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.