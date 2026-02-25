A Matera, “La prescrizione culturale” spiegata da Carlo Andorlini

Venerdì 6 MARZO 2026 a Matera – nella sala conferenze della Camera di Commercio – ore 16.00 – ci sarà l’incontro pubblico su “LA PRESCRIZIONE CULTURALE”, ovvero, “Quando l’espressione Artistica e il Patrimonio Culturale fanno Innovazione Socio-Sanitaria, con la presenza di Carlo Andorlini, coordinatore scientifico del progetto “Pentole e sassofoni”. Previsti i saluti di Antonio Nicoletti, Sindaco di Matera, di Angela Braia, Assessora al welfare e benessere del Comune di Matera, di Stefania Draicchio | Assessora Partecipazione civica, Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Matera e Simona Orsi, Assessora alla Cultura del Comune di Matera. Quindi quelli di Giuseppe Mecca, Sindaco di Avigliano, di Angela Maria Salvatore, Assessora alla Cultura di Avigliano e di Fabiola Tortorelli, Assessora alle Politiche Sociali Comune di Avigliano. Sarà illustrata l’esperienza della Banda Pentole e Sassofoni, la banda sonora tra musica e quotidiano, con interventi di Chiara Rizzi e Giuseppe Romaniello delcomitato scientifico progetto Pentole e Sassofoni.

“La prescrizione culturale -si spiega in una nota degli organizzatori- è un “dispositivo di comunità” che permette a professionisti della sanità, del socio-sanitario e del sociale di indirizzare le persone verso risorse attive nel contesto di vita. Risorse quali la cultura, lo sport, la cittadinanza attiva strutturata, l’ambiente.

E’ un approccio di vera e propria innovazione sociale territoriale supportato da evidenze scientifiche.

E’ infatti certificata la capacità di queste esperienze di contribuire alla salute della persona.

Nell’incontro del 6 marzo ci incontriamo e discutiamo su questa grande opportunità. E’ un’occasione da non perdere perchè dietro il suo nome, “prescrizione sociale, prescrizione culturale”, c’è di più, c’è un’idea profonda di come costruire benessere attraverso la costruzione collettiva di risposte già presenti nei territori.” Ma chi è CARLO Andorlini? Sempre nella nota si legge che “Sviluppa processi di innovazione socio-culturale nei territori e nelle organizzazioni attraverso l’utilizzo di approcci, strumenti e metodi riconducibili all’ambito del “lavoro con la comunità” che operano sulla “potenzialità relazionale” inutilizzata o sotto utilizzata fra sistemi organizzati, cittadini e Istituzioni. Oggi è Docente a contratto all’Università di Firenze nel corso di laurea “Disegno e gestione degli interventi sociali” presso la scuola Cesare Alfieri, è membro del Comitato tecnico-scientifico nazionale di Legambiente, è membro del Consiglio nazionale del Terzo settore in quota Autonomie locali come Regione Toscana, è direttore scientifico di alcuni processi di sviluppo di welfare territoriale (in particolare di welfare culturale, di prossimità e di comunità in vari contesti territoriali nazionali). Collabora con Enti del terzo settore, Enti Pubblici e Fondazioni (in Toscana, Liguria, Trentino Alto Adige, Lazio, Umbria, Piemonte, Emilia Romagna, Marche). HA sviluppato all’interno della Biennale della prossimità gli aspetti definitori e rappresentativi della prossimità e delle pratiche attraverso il lavoro dell’Osservatorio nazionale sulla prossimità in Italia.

In ambito editoriale è:

⁃ codirettore della collana “Newfabric” di Pacini editore di Pisa;

⁃ nella redazione di “Rivista impresa sociale”;

⁃ nella redazione di “Animazione Sociale”.

Tra i vari testi scritti da segnalare “Apprendere, crescere, partecipare” 2025 Fondazione Feltrinelli, “Margini di convivenza” 2023 Fondazione Feltrinelli, “Appunti di progettazione sociale” 2022 e” Qui – Mappare e connettere il potenziale dei territori per generare economia civile” 2021 entrambi editi con Pacini Editore di Pisa.

Nel corso del percorso professionale ha partecipato ad alcuni processi di innovazione sociale. Ha costruito il prima sistema di politiche giovanili della Regione Toscana che si chiamava “Filigrane”, ha coordinato i primi anni del processo di politiche per l’autonomia denominato “Giovanisi” della Regione Toscana, ha collaborato con il Comitato delle Regioni a Bruxelles per la modellizzazione di “Garanzia Giovani”, è stato vicepresidente di Libera e responsabile del settore giovani e formazione, ha partecipato alla nascita ed è stato il primo presidente della cooperativa sociale Macramè di Campi Bisenzio.

Nel 2025 coordina il processo scientifico del progetto “Pentole e Sassofoni, La Banda sonora tra musica e vita quotidiana” realizzato dall’APS Onyx Jazz Club ETS ad Avigliano (PZ). Progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Basilicata

Ha ideato:

⁃ insieme all’Assessorato al Welfare della Regione Toscana nel 2010 “Filigrane” il primo sistema regionale di politiche per l’autonomia giovanile per la Toscana;

⁃ insieme all’Ufficio nazionale economia civile di Legambiente nel 2016 i “Distretti dell’economia civile” ecosistemi territoriali che promuovo lo sviluppo di processi di transizione ecologica promuovendo azioni sociali, culturali e ambientali e nel 2018 il metodo di lettura denominato “design sul potenziale dei contesti territoriali”

⁃ insieme a Fondazione monte dei Paschi di Siena nel 2021 il modello di accompagnamento ad azioni e misurazione del welfare culturale territoriale nell’implementazione e nello sviluppo di “Community Hub – Culture Ibride”.