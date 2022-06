A Matera, la mostra PESCA MIRACOLOSA dell’artista GIANNI MARAN

Martedì 28 giugno 2022, alle ore 18,30, presso la sede della Lega Navale di Matera- Castellaneta sarà inaugurata la mostra PESCA MIRACOLOSA dell’artista GIANNI MARAN dedicata all’ecosistema marino. Più in generale la mostra parla al cuore dei visitatori toccando i temi della sostenibilità ambientale, dell’importanza della risorsa idrica e soprattutto dell’importanza della biodiversità e dell’inclusione sociale. Saranno esposti 20 dipinti. A latere della mostra saranno realizzati laboratori didattici per la costruzione di strumenti ad acqua, e sarà proiettato un video tridimensionale sul rapporto tra Matera, il territorio e l’Acqua dalle sue origini ai giorni di oggi.

Alla mostra ed al video si aggiungono poesie del mare, del rapporto originario e originale con esso dell’autore Biagio Marin, poeta di frontiera, e della sua poesia, poesia di mare, ma soprattutto le acque delle coste Italiane – tra storia, fiaba e ricordo.

La mostra è un’iniziativa culturale resasi possibile grazie alla collaborazione con l’associazione MaterAcqua, l’Università di Basilicata e soprattutto con l’Università Popolare di Trieste ed ė patrocinata dal Comune di Matera, dalla Provincia di Matera, dal Consiglio regionale di Basilicata, dall’Assessorato Ambiente della Regione Basilicata, dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, dal Flag Basilicata, dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e dalla Camera di Commercio di Basilicata.

“Il percorso espositivo dell’Artista GIANNI MARAN parla e racconta di una sua dimensione dove l’anima si muove parallela al pensiero e la materia sembra fluttuare come se si trovasse in fondo al mare: è l’apnea dell’anima, è il sogno che si avvera, trasformando in luce, ogni goccia di questo immenso oceano”.

La mostra rimarrà aperta dal 29 giugno al 30 luglio 2022 e sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00. Ingresso libero.