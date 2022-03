Sarà inaugurata domenica 20 marzo alle ore 11:15 presso la Chiesa Rupestre Sant’Antonio Abate Sasso Barisano a Matera, la mostra d’arte contemporanea collettiva dal titolo” FORESTE”. Dal 20 al 26 marzo 2022.

Il contest, lanciato in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste che si tiene ogni anno, ha avuto numerose adesioni da artisti che si occupano di tematiche ambientali. Alla mostra sono stati invitati gli artisti selezionati dalla giuria per questo primo appuntamento in Basilicata.

La mostra è organizzata dall’associazione Culturale RicercArte di Alcamo in collaborazione con Associazione Patrimonio Rupestre di Matera, con il patrocinio del Comune di Matera, Regione Basilicata, APT Basilicata, Provincia di Matera, Mudis Museo Diffuso Stefanese, Associazione Culturale Amici della Ceramica.

Il progetto è finalizzato a fare ricerca della creatività e promozione dell’arte contemporanea attraverso artisti ispirati e contaminati da telematiche ambientali. Si vuole stimolare, attraverso il linguaggio universale dell’arte la riflessione sulle urgenze delle problematiche ambientali che affliggono il pianeta.

Si intende cosi creare una relazione tra il mondo dell’arte e quello della comunicazione, con una particolare attenzione al tema della sensibilizzazione.

I temi del Contest sui quali gli artisti sono invitati ad esprimersi è stato:

1 – Foresta violentata: Le opere sono ispirate e hanno chiari riferimenti alle tematiche inerenti il disboscamento. Questo è qui inteso come l’abbattimento degli alberi per motivi commerciali o per sfruttare il terreno per le coltivazioni, con tecniche distruttive per il sottobosco e per tutto l’habitat naturale, anche gli effetti naturali causati dagli incendi.

2- Foresta allegorica Le opere sono ispirate al cammino della vita e del coraggio per affrontarla. Per questa ragione la foresta ha un posto di tutto rispetto nei sogni e nell’immaginario collettivo dell’uomo moderno: un luogo in cui perdersi per poi ritrovarsi cambiati e con una nuova percezione della realtà. La foresta come metafora della vita, come momento di crescita, come un luogo rassicurante che protegge e guarisce.”

CONTEST “FORESTE” Giornata Internazionale delle Foreste

Mostra d’arte contemporanea

Chiesa Rupestre Sant’Antonio Abate

Sasso Barisano

Matera

20/26 marzo 2022

Opening domenica 20 marzo ore 11:15

La mostra sarà visitabile tutti i giorni

10:00-13:00 16:30-18:30

Gli artisti:

ANDREINA ARGIOLAS. ELISABETTA BOSISIO. ANDREA BUSI. MARIAGRAZIA COLASANTO. CHIARA MANENTE. ELEONORA MONGUZZI. ISIDORO PEPE. HANIEH FAJRAK. ANGELA MARIA RUSSO. SERENA SIGNORILE. LUCA DI BARTOLO.