A Matera “La giornata mondiale della Poesia” si celebra con la “Maratona Scotellaro”

Lunedi 27 marzo 2023, alle ore 16,00 -nella sede del Centro Levi in Palazzo Lanfranchi a Matera- si terrà la “MARATONA SCOTELLARO”. L’evento con cui il Centro Carlo Levi celebrerà la “Giornata Mondiale della Poesia” edizione 2023 dedicandola -per l’appunto- a Rocco Scotellaro, scrittore poeta e politico di Tricarico, nel centenario della sua nascita. “Quest’anno,-si spiega in una nota- dopo tre edizioni realizzate da remoto a causa della pandemia, si festeggia in presenza con una appassionante maratona poetica in cui i partecipanti – soci, amici del Centro e amanti della poesia – daranno voce ai versi liberamente scelti dalle raccolte poetiche di Scotellaro. L’evento è curato dal Gruppo di Lettura del Centro, che organizza annualmente la Giornata della Poesia con tematiche e modalità diverse sin dal 2016, ritenendo che questa ricorrenza sia una bella opportunità per dare spazio e voci ad una parte essenziale dell’essere umano: i sentimenti. L’incontro sarà introdotto dal saluto del Presidente ing. Ninì Zagaria che, inoltre, parteciperà anche come lettore.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.