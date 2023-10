A Matera la “Giornata della Meraviglia” per un sorriso di pace

A volte basta poco, lo diciamo e ce lo sentiamo ripetere spesso, per far sorridere un bimbo che ha subito un trauma che ha segnato o sta segnando la sua infanzia, come accade per calamità, conflitti, una malattia invalidante. Così un sorriso, colori, giochi, canti, musica possono stupire, meravigliare. A farlo, sabato 21 ottobre, è l’associazione “Per far sorridere il Cielo, che sarà in mattinata in piazza San Giovanni XXIII, al rione Spine Bianche, davanti alla chiesa di San Pio X e, nel caso di maltempo, all’interno della palestra dell’IIS “ Isabella Morra’’. L’iniziativa dell’associazione “Per far sorridere il Cielo’’. A Matera, come riporta il comunicato, è organizzata da organizzata dall’AIAS Melfi-Matera centro di riabilitazione in collaborazione con molte associazioni e con l’istituto professionale Isabella Morra.

IL COMUNICATO

Anche in Basilicata si celebra la terza giornata della Meraviglia, una ricorrenza promossa dall’Associazione “Per far sorridere il Cielo”, nata nel 2015 con l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.

Si è già svolta a Venosa, Ginestra e il 28 ottobre si terrà anche a Rionero in Vulture.

Sabato 21 ottobre la giornata della Meraviglia si terrà a Matera, in caso di bel tempo in Piazza Giovanni XXIII (antistante chiesa di San Pio X) e in caso di condizioni metereologiche avverse presso la palestra dell’Istituto “Isabella Morra” dalle ore 9 alle ore 18.

A Matera la giornata è organizzata dall’AIAS Melfi-Matera centro di riabilitazione in collaborazione con molte associazioni e con l’istituto professionale Isabella Morra.

Ci saranno letture, giochi, momenti di riflessione sulle fatiche che vivono i bimbi che subiscono la guerra e bolle di sapone.

Questo progetto nasce per sensibilizzare tutti quanti sul fatto che ogni bambino debba poter godere del dono grande della Meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia.”

Tutto questo purtroppo è negato ai bambini che vivono la guerra, che spesso hanno come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti.

Come ci ricorda Marco, l’ideatore di questo bellissimo progetto: “un Bimbo a cui regali meraviglia, diventa portatore sano di Pace. Tener viva la Meraviglia del Bambino fa sì che egli stesso possa andare oltre le macerie così da immaginare un mondo quantomeno diverso, alternativo alla desolata distruzione che quotidianamente lo circonda.”

Durante questa settimana sono previsti diversi incontri su tutto il territorio regionale con la presenza di Marco Rodari.

A Matera Marco sarà presente il 18 ottobre alle ore 19:00 presso casa netural in via Galilei 1 e il 19 ottobre alle ore 19:00 presso la parrocchia di San Rocco dove si terrà la visione del suo Film-documentario.