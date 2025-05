A Matera la Festa dello scambio dei semi promossa da Cime di Rapa Education

Tutto pronto a Matera per la quinta edizione della Festa dello scambio dei semi di Cime di Rapa Education che si svolgerà giovedì 22 maggio 2025 dalle ore 10 alle ore 14 presso l’Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa” in Via Lucana, 192. In occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite -si legge in una nota- per celebrare la ricchezza della vita sul nostro Pianeta, Cime di Rapa organizza un evento dedicato a studenti, insegnanti e famiglie con l’obiettivo di sensibilizzare e incoraggiare azioni che possano favorire un futuro sostenibile. L’evento fa sapere Cime di Rapa Education in una nota sarà l’occasione per approfondire, attraverso un laboratorio di confronto tra Istituzioni, docenti universitari, esperti formatori, agronomi e giornalisti, studenti e famiglie, temi legati alla biodiversità, nuove metodologie di apprendimento in contesti educativi e azioni concrete di tutela e inclusione lavorativa e sociale, nel workshop “Educazione in Natura”.

La manifestazione sarà caratterizzata dallo scambio dei semi della biodiversità tra gli studenti come momento simbolico di educazione al patrimonio culturale e alimentare; questo gesto permetterà di proseguire la coltivazione degli orti didattici e la salvaguardia dell’ambiente, garantendo così il principio basilare di rotazione e dinamicità della natura. Alla presenza di Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, saranno presentati i risultati del progetto CIME DI RAPA 4.0 sostenuto dai due Enti. Il focus di tale progetto è quello di favorire l’inclusione sociale di soggetti in situazione di svantaggio attraverso percorsi formativi e azioni di assistenza sociale, supporto rieducativo e inserimento lavorativo, oltreché il recupero e la salvaguardia di produzioni agricole a rischio di erosione genetica, alla valorizzazione della materia prima da utilizzare in cucina al fine di generare un menù sano, buono e biodiverso, unico al mondo. Al workshop “Educazione in natura” moderato da Rocco Franciosa, Direttore Responsabile In Italia Magazine, prenderanno parte Alma Tigre Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G. Minozzi – N. Festa”, Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente e Transizione Energetica Regione Basilicata, Stefano Consiglio, Presidente Fondazione Con il Sud, Andrea Valcalda, Consigliere Delegato e Segretario Generale Enel Cuore Onlus, Elio Dongiovanni, Responsabile Progetto Cime di Rapa, Aniello Crescenzi, Docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Università degli Studi della Basilicata, Ezio del Gottardo, Docente di Pedagogia generale e sociale, Università del Salento, ed Edoardo De Iuliis, Educational specialist Edulia di Treccani.”