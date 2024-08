A Matera, Italia-Cina unite dalla musica: concerto del baritono Zhang Feng

“Lunedi 26 agosto, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Giardino Museo Ridola di Matera, è in programma il concerto per celebrare il 30° anniversario di carriera del baritono cinese Zhang Feng, che si esibirà insieme ad alcuni dei suoi allievi cinesi più talentuosi in un repertorio che unisce i classici dell’opera italiana e i brani più celebri della tradizione popolare cinese.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che è: “Prevista la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Zingariello, al pianoforte il M° Giovanni Marsico. L’evento, organizzato dalla Camerata delle Arti con il patrocinio del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenta il giusto riconoscimento per questo artista di elevato spessore, che ha dato un prezioso contributo nel consolidare e rafforzare la diffusione della tradizione operistica italiana in terra cinese. Il baritono Zhang Feng, che ha studiato canto con il celebre soprano Mirella Freni, ha ricevuto nel 2011 dal Presidente della Repubblica Italiana la medaglia di Cavaliere della Repubblica Italiana, elogiandolo nel suo discorso di premiazione come “uno dei migliori cantanti d’opera”. Zhang Feng è attualmente membro della Shanghai Political Consultative Conference (CPPPC) e vicepresidente della Shanghai Youth Literature and Art Federation; ha vinto lo Shanghai Artist Award e il 15° premio Top Ten Shanghai Outstanding Youth. La stagione concertistica della Camerata delle Arti è sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera, Musei Nazionali di Matera.”

“Più in generale – dichiara Francesco Zingariello, direttore artistico della Camerata delle Arti – questo appuntamento è l’occasione per rinsaldare il legame forte tra l’opera lirica italiana, patrimonio immateriale dell’Unesco, e un paese dalle tradizioni storiche e culturali di grande interesse come la Cina. Sono sempre in aumento i giovani cantanti cinesi che scelgono di perfezionare il proprio percorso di studi in Italia, la patria mondiale dell’opera lirica. Artisti come Zhang Feng rappresentano spesso un prezioso “ponte” per agevolare questo scambio culturale che sta dando frutti importanti, soprattutto nella diffusione della tradizione operistica italiana in un paese dalle enormi potenzialità di crescita come la Cina”.