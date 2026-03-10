mercoledì, 11 Marzo , 2026
Eventi

A Matera incontro su “La Riforma dell’Ordinamento Giurisdizionale”

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

L’ANSB, unitamente alle associazioni Autonomia Forense, Centro Carlo Levi, CNA-
Matera, Matera Protagonista e Presenza Etica, con il patrocinio dell’Ordine degli
Avvocati di Matera e della Camera di Commercio, -si legge in una nota- ha organizzato l’incontro pubblico sul tema: “La Riforma dell’Ordinamento Giurisdizionale” OPINIONI A CONFRONTO Sabato 14 marzo 2026– Ore 09:30 -Salone della Camera del Commercio di Matera. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un approfondimento tecnico e un confronto sereno sul testo della riforma, sulla sua utilità o meno per i cittadini, analizzando le motivazioni e le ricadute sul sistema di bilanciamento dei poteri previsto dalla Costituzione Repubblicana, oltre che sulla distinzione tra separazione delle carriere e
separazione delle funzioni dei magistrati.
I lavori saranno introdotti e coordinati dal Prof. Ruben Razzante, professore di diritto
dell’informazione dell’Università Cattolica di Milano e Lumsa di Roma, mentre gli
interventi saranno svolti da un avvocato, un magistrato e due accademici (uno di
disciplina penale e l’altro di disciplina giuslavoristica) dell’Università di Bari; secondo il programma dettagliato nella locandina allegata.
L’obiettivo è quello di stimolare l’interesse dei cittadini affinché partecipino alla
consultazione referendaria del 22 e 23 marzo ed esprimere un voto consapevole.
Considerata l’importanza dell’iniziativa, sarà particolarmente gradita la presenza
della stampa per la divulgazione delle opinioni che emergeranno dal confronto dei
relatori.”

