A Matera in scena lo spettacolo teatrale “OCCHI – Frammenti di un Antigone”

Organizzato da UILT Basilicata APS (Unione Italiana Libero Teatro), patrocinato dal Comune di Matera, il prossimo 6 luglio verrà messo in scena presso Casa Cava in Matera lo spettacolo teatrale “OCCHI – Frammenti di un Antigone” a cura della Compagnia KTM – Kill The Museum di Amelia (TR). KTM è una delle sedi periferiche itineranti della Fondazione Barba/Varley presenti in 14 sedi nel mondo depositaria del codice europeo per organizzare ERASMUS. “Lo spettacolo -si spiega in una nota- è scritto e diretto dal Dott. Flavio Cipriani, regista, pedagogo, drammaturgo, direttore artistico della compagnia KTM e del Centro Studi nazionale della UILT. Interpreti: Aldo Manuali, Luisiana Ponti, Michela Magnatti, voce narrante Franco Picchini, Luci Lauro Antoniucci, aiuto regia Cielo Pessione Fabrizi, costumi Isabella Sensini, grafica Roberta Boccacci. Il progetto spettacolo Occhi sta girando in diversi siti nazionali quali Perugia, Ancona, Terni, Ostra (AN) dove ha riscosso notevoli successi. Ora anche a Matera dove Casa Cava rappresenta per il regista il luogo privilegiato. Dopo lo spettacolo, sempre in Casa Cava, si terrà un incontro dibattito condotto dal regista sul teatro contemporaneo con un focus sul teatro post-drammatico e con riferimento diretto allo spettacolo Occhi.” Brevi note di regia: “La trovammo appesa per il collo al laccio ritorto del fine tessuto della veste.“ Per secoli il teatro si è nutrito dei medesimi miti, delle medesime vicende, dei medesimi personaggi. Il fascino di un’opera nuova costruita su un tema antico, nello specifico un Antigone, era da ricercarsi nella rielaborazione dell’archetipo e nei significati specifici di cui la rielaborazione si faceva portatrice. Il rapporto con il modello costituiva un elemento importante del gioco drammatico. Oggi la riproposta di un testo desunto dalla tradizione culturale si carica di significati ancora maggiori, operazioni di questo tipo non essendo più costume, quando si verificano sollecitano l’attenzione ermeneutica, come interpretazione non solo di un testo ma della esistenza umana, riservata ai fatti insoliti “ (tratto dal ciclo di conferenze TRADIMENTI – Terni 2023).

“Ultimo sguardo in uno spazio buio, uno sguardo che ci guarda e che di rimando costruisce il nostro sguardo. Gli occhi come organo deputato alla vista, lo sguardo come momento amplificato, ancora più completo che coinvolge ed organizza altri livelli oltre a quello organico riservato alla vista. Lo sguardo è anche visione e visioni, J. Lacan parla di schisi tra occhio e sguardo, sottolineando appunto la differenza tra occhio e sguardo. Nei nostri tempi difficili, approssimativi nel dedicare spazi a riflessioni ed attivazione di necessarie azioni, si è perduto il tempo dedicato allo sguardo.” (Flavio Cipriani regista e drammaturgo). Info e prenotazione: Cartoleria Montemurro – Via delle Beccherie n.69 Matera – tel 0835 333411 – biglietto euro 10,00