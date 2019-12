Chiude in bellezza la stagione “Basilicata opere in atto 2019” della Camerata delle Arti. Il 29 dicembre alle 21,00 -all’Auditorium Gervasio di Matera – va, infatti, in scena “La Serva padrona”, capolavoro di Giovan Battista Pergolesi.

“L’opera – spiega Francesco Zingariello, direttore artistico della Camerata delle Arti – sarà un dono al pubblico che vuole divertirsi, entrando in un contesto caratteristico”.

Per questo appuntamento si è puntato ancora una volta su un cast di straordinario valore a cominciare dai cantanti scelti dallo stesso Zingariello, professionisti di grande valore di questo settore.

Saranno due infatti i talenti materani protagonisti sul palco Anna Maria Sarra e Gianvito Ribba, quest’ultimo anche nelle vesti di regista, completa il cast il mimo Mattia Ribba.

Insieme a loro l’Orchestra da camera di Puglia e Basilicata, in una messa in scena che unisce la sperimentazione ai canoni tradizionali, grazie alle meravigliose animazioni create dal vivo da Giuseppe Palumbo, una delle firme più importanti del fumetto tradizionale e l’ambientazione favolistica ideata dal regista, che fa di questa messa in scena un lavoro particolarmente accattivante.

Direzione dell’opera affidata alla bacchetta esperta del Maestro Zingariello. Mentre, un contributo significativo arriverà anche dai costumi affidati a Carmelita Ribba.

“Abbiamo scelto ancora una volta la qualità – chiosa Francesco Zingariello – lavorando su proposte che rappresentano ogni volta un nuovo impegno per la nostra associazione. Siamo onorati di lavorare con il maestro Ribba, amico fraterno, che ci fornisce l’entusiasmo necessario ad affrontare sempre nuove sfide”.

Biglietti:

www.lacameratadellearti.it

Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie – Matera 0835.333411