A Matera in scena “Il Telefono” e “La serva padrona”

Per concludere l’anno 2022, il sodalizio costituito dal Lams, l’associazione Lucania Arte Teatro e l’Associazione Culturale R. D’Ambrosio – Orchestra di Matera e della Basilicata, il giorno 28 dicembre, nell’auditorium della parrocchia Maria Madre della Chiesa, nel quartiere di Serra Rifusa a Matera, porterà in scena due capolavori dell’opera lirica, “Il Telefono” di Giancarlo Menotti e “La Serva Padrona” di Gian Battista Pergolesi.

“Protagonisti di questo doppio spettacolo -si specifica in una nota- in forma scenica saranno per “Il Telefono” nei panni di “Lucy” Martina Tragni e in quelli di “Ben” Vincenzo Parziale.

Per “La Serva Padrona”, invece, nel ruolo di “Serpina” ci sarà Angelica Disanto, in quello di “Uberto” Giuseppe De Ruvo e “Vespone” sarà interpretato da Vito Difonzo. La regia è del Maestro Enzo Dimatteo con l’aiuto regia di Erika Liuzzi; le scene e i costumi di Lucania Arte Teatro e alle Luci SD Audio di Squicciarini Rocco. La parte musicale sarà eseguita dall’ Orchestra di Matera e della Basilicata sotto la direzione del Maestro Giuseppe Salatino.” Afferma il regista Enzo Dimatteo “sono 2 operine che a distanza di più di 2 secoli -1732 la Serva, 1946 il Telefono- esprimono con molta chiarezza in maniera essenziale le regole del teatro d’opera ossia azione scenica divertente buffa che ha dato vita (mi riferisco alla Serva) ad una serie di grandi opere buffe come il Barbiere di Siviglia, Don Pasquale, Elisir d’amore. Il Telefono di Menotti conclude questo percorso di circa 2 secoli di intermezzi con grande sobrietà e linearità scenica; sempre 2 personaggi ma con musica di carattere contemporaneo”. Ingresso € 3 – info e prenotazioni tel. 0835336213 -email: info@lamsmatera.it