A Matera in scena “Dalla culla alla croce – La vita di Cristo nel Presepe di San Francesco”

Giovedì 23 marzo, alle ore 21.00, nell’Auditorium “R. Gervasio” di Matera, in occasione degli 800 anni compiuti dal primo presepe di San Francesco d’Assisi, andrà in scena “Dalla culla alla croce – La vita di Cristo nel Presepe di San Francesco”, oratorio in prima esecuzione assoluta composta dal Maestro Mario Incudine, con gli arrangiamenti per l’Orchestra della Magna Grecia curati dal Maestro Valter Sivilotti. Mario Incudine, voce e strumenti popolari, con L.A. Chorus e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Michele Nitti. “L’appuntamento -si spiega in una nota- è parte della Stagione Eventi musicali 2022/2023, con la direzione artistica del M° Piero Romano, organizzata dall’Associazione musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

C’è grande attesa, dunque, per quest’oratorio – realizzato su commissione del “Mysterium Festival” di Taranto – che sarà proposto in prima esecuzione assoluta, una vera “perla” di questa stagione concertistica straordinaria che celebra i 30 anni di attività dell’Orchestra Magna Grecia. Un progetto artistico affidato al genio creativo di Mario Incudine: cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana. Collabora fattivamente con Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà. Ha duettato con Artisti come Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alessandro Haber e Francesco Di Giacomo (Banco del Mutuo Soccorso). È stato direttore artistico del progetto “Volare liberi”, sostenuto dalla Regione Sicilia e da Rai Trade per combattere la dispersione scolastica nel quartiere Settefarine di Gela (Caltanissetta). Dal 2014 al 2019 è stato direttore artistico del Teatro Garibaldi di Enna. “Dalla culla alla croce” è un progetto musicale che nasce da una idea del M° Piero Romano, commissionato dal Mysterium Festival di Taranto in occasione degli 800 anni del Presepe di Greccio realizzato da San Francesco d’Assisi. L’oratorio per voci, coro, orchestra e strumenti popolari sarà diretto da Michele Nitti, nella veste di direttore e concertatore. Maestro del coro, Alessandro Fortunato. Maestri collaboratori, Antonio Vasta e Francesco Bongiorno. Con Anita Vitale, voce e pianoforte; Franca Drioli, voce; Antonio Vasta, fisarmonica, zampogna e pianoforte; Michele Piccione, ghironda, lira, chitarra battente, tamburi e fiati etnici; Pino Ricosta, ukulele basso, contrabbasso e percussioni; Francesco Bongiorno, batteria e percussioni.Ricordiamo, nell’occasione, che l’oratorio “DALLA CULLA ALLA CROCE” sostituisce l’appuntamento “IL NOSTRO LUIS – MISA TANGO” originariamente programmato nel cartellone della stagione concertistica per il 18 marzo.” Biglietti euro 20 – disponibili su www.ticketsms.it , presso sede Orchestra Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743) e Cartoleria Manicone (Via delle Beccherie, Matera) .