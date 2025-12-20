A Matera in prima esecuzione assoluta il melologo “Storia di un’anima venduta”

“Nella splendida cornice di Palazzo Viceconte a Matera (Ore 20,00), affidata alla sensibilità del compositore contemporaneo 𝗥𝗶𝗰𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗣𝗮𝗻𝗳𝗶𝗹𝗶, il 22 dicembre sarà eseguita in prima esecuzione assoluta la nuova commissione della Fondazione Paolo Grassi “Storia di un’anima venduta” un melologo per voce recitante ed ensemble strumentale su testi di 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼 liberamente ispirati al 𝘋𝘰𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘍𝘢𝘶𝘴𝘵𝘶𝘴 di Thomas Mann. Voce recitante Sandro Cappelletto, Direttore Giovanni Pompeo, Ensemble dell’Orchestra di Matera e della Basilicata. 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 (𝐢𝐧𝐟𝐨 𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟎𝟖𝟑𝟓 𝟑𝟑𝟔𝟐𝟏𝟑 – email: info@lamsmatera.it)
