A Matera il “World Lambrusco day 2024”

La città dei Sassi è stata scelta per ospitare la prima tappa nazionale del “World Lambrusco day – Italian edition 2024”, che si svolgerà dal 20 al 22 giugno nei palazzi storici Gattini e Malvinni Malvezzi. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale, con l’assessorato alla Cultura, con una nota in cui si legge che è stata “accolto la richiesta del “Consorzio tutela Lambrusco”, ente di promozione del vino emiliano per eccellenza, offrendo il patrocinio all’importante iniziativa, che attirerà in città la stampa di settore e gli importanti flussi del turismo enogastronomico italiano. La manifestazione, nata lo scorso anno con l’intento di celebrare il Lambrusco nel mondo, toccherà città che si contraddistinguono per la loro bellezza e il connubio di cultura, storia ed eccellenza enogastronomica. La prima sarà, appunto, Matera, dove alle degustazioni dei vini Lambrusco si affiancheranno anche assaggi dei vini lucani e visite guidate nei Sassi e nel centro storico.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.