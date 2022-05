Il 10 e 11 maggio la città di Matera accoglierà il Neet Working Tour, l’iniziativa promossa dal Ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale.

“Dal pomeriggio del 10 maggio -si legge in una nota dell’Amministrazione comunale- fino alla mattina dell’11 il centro della città si popolerà di giovani: studenti delle scuole superiori della città e dell’Università e ragazzi in cerca di opportunità lavorative e di studio, anche internazionali.

La sera del 10 maggio, inoltre, in Piazza San Giovanni, l’Amministrazione comunale presenterà l’iniziativa LA CITTA’ AI GIOVANI*, con cui lancerà una nuova stagione di politiche giovanili per il territorio, nel corso di un concerto tutto dedicato ai più giovani, alla presenza del DJ internazionale Damianito e di giovani gruppi emergenti, insieme agli studenti del Liceo T.Stigliani.”

“Per l’unica tappa lucana del NEET Working Tour, siamo lieti e onorati della scelta di Matera.” Dichiara il Sindaco Bennardi. “Abbiamo voluto coinvolgere le scuole e le realtà positive della nostra città per offrire ai nostri giovani un’opportunità di confronto reale. In questi mesi di amministrazione abbiamo tenuto in viva considerazione la richiesta di spazi, di coinvolgimento e di partecipazione da parte dei nostri giovani, lo spazio Hubout, il nuovo ufficio Giovani del Comune e l’ascolto sono nuove prerogative e risultati concreti ma occorre uno sforzo maggiore da parte di tutti gli enti locali per contrastare la precarietà giovanile, lo spopolamento e la denatalità arrivando al massimo coinvolgimento possibile sul piano sociale, culturale e persino politico per trattenere i nostri giovani lucani o farli ritornare dopo un periodo di formazione fuori sede.”

“L’Assessorato alle Politiche giovanili è di recente costituzione ma da parte nostra c’è un impegno molto forte. Vogliamo coinvolgere come parte integrante del processo la Consulta studentesca dando spazio a 360 gradi ai giovani e al mondo giovanile della disabilità.” Dichiara l’Assessore alle Politiche giovanili Valeria Piscopiello.”

Di seguito il programma dettagliato dell’iniziativa:

10 maggio 2022 – Piazza della Visitazione

● Ore 16.00 – 17.30

Accrediti presso i desk dedicati all’accoglienza. Gli animatori di Scuola ZOO coordinano i giovani in piazza Matteotti e avviano con i partner le attività del Villaggio. In questa prima fase, ci saranno anche i ragazzi di Ang In Radio che realizzeranno brevi interviste. Sarà anche il momento per raccontare dal palco del truck esperienze positive di giovani capaci di portare un cambiamento nella società.

– Presentazione ai giovani delle motivazioni della campagna e delle attività che animano il villaggio del Truck Tour alla presenza di un rappresentante del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, del Comune, di ANG e dei rappresentanti dei vari enti. Sarà l’occasione per presentare le tante opportunità offerte ai giovani.

– Attività negli Stand: i ragazzi si intrattengono con i diversi partner con consulenze individuali e/o presentazioni per piccoli gruppi.

In questa tappa sono presenti:

a) Dipartimento per le Politiche Giovanili con il portale Giovani2030, le iniziative dell’Anno europeo, la Carta giovani, il Piano Neet e l’Ufficio del Servizio civile universale con informazioni delle attività in Italia e all’estero e con testimonianze dei volontari su progetti sul territorio. Per ogni tappa vengono contattati gli Enti che hanno volontari in servizio, chiedendo loro di metterci a disposizione dei ragazzi, per fare una testimonianza diretta del loro impegno in progetti di SCU, sia nell’Agorà centrale e presso i microfoni di ANGRadio, sia incontrando i ragazzi presso il desk del Dipartimento;

b) ANG con informazioni su programmi europeo gestiti dall’Ente, Erasmus + ed Esc e tutte le opportunità e le iniziative che l’ANG promuove;

c) ANPAL con informazioni relative a programma Garanzia Giovani, EURES ed iniziative per la mobilità in Europa, centri per l’impiego ed altre opportunità di formazione sul territorio (Invitalia – Ente Nazionale del Microcredito – Unioncamere);

d) Partner territoriali, Coldiretti, Confartigianato;

e) Elis, Maximus, Manpower, Consulenti del lavoro, Sport e salute.

● Ore 17.30 – 18.30

Saluti istituzionali della Ministra per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, del Sindaco della Città di Matera, Domenico Bennardi, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

● Ore 18.30 – 19.30

– Scuola ZOO ‘In dialogo con’ i rappresentanti della Consulta studentesca ed i rappresentanti delle associazioni locali.

– Presentazione e lancio dell’iniziativa “La città ai Giovani*” con l’Assessore delle Politiche Giovanili del Comune di Matera, Valeria Piscopiello e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Matera Angela Tiziana di Noia. Modera: Raffaele Vitulli, Presidente di Basilicata Creativa.

● A seguire in Piazza San Giovanni evento di animazione musicale con

– Esibizione del Liceo Musicale “T. Stigliani” di Matera e gruppi di giovani musicisti emergenti

– Performance di Dj Damianito, Producer e Dj materano di fama internazionale.

11 maggio 2022 – Piazza della Visitazione

● Ore 10.00 – 12.30

Presentazione della campagna agli studenti da parte di Scuola zoo che alternerà momenti di entertainment con momenti di incontro, dibattito e testimonianze sul tema ‘Giovani e lavoro’. Confronto aperto con gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole medie Superiori e con i giovani delle associazioni.

Scuola Zoo utilizzerà il format Kahoot con domande relative all’approccio dei giovani con il mondo del lavoro

Intervento dell’Assessore delle Politiche Giovanili del Comune di Matera, Valeria Piscopiello.

*“La Città ai Giovani” è un percorso di formazione, ispirazione e attivazione dedicato ai Neet che li rende protagonisti anche della costruzione di politiche di inserimento lavorativo e professionale innovative.

Con l’iniziativa proposta si intende, infatti, dar vita all’interno dello spazio Hubout (https://www.huboutmatera.it Il primo luogo del Comune di Matera dedicato a iniziative e laboratori per i giovani e, co working e innovazione sociale) ad un laboratorio permanente dedicato ai Neet per costruire percorsi di attivazione e ri-attivazione dei giovani, disegnati in collaborazione con i giovani stessi, facilitati da counselor, esperti di community building e orientatori.

Uno spazio nel quale si riesca a sviluppare anche nuova consapevolezza del proprio ruolo sociale, attraverso percorsi di attivazione, dibattiti sui temi della città a misura di giovani, mondo dell’impresa e del lavoro in senso lato e interlocutori del mondo della formazione.

L’iniziativa chiamerà a raccolta i giovani lucani e pugliesi che gravitano attorno al territorio di Matera e costruirà un dialogo tra associazioni, volontari ed istituzioni su come costruire opportunità per i giovani, anche dal basso. Saranno previsti dibattiti e laboratori sulle politiche della città lucana per promuovere e supportare le giovani generazioni.

L’attivazione dei giovani avverrà in maniera diffusa. Hubout resterà il centro del processo ma i quartieri cittadini saranno la cassa di risonanza e il punto di ascolto privilegiato. Il coinvolgimento sarà attivato anche con iniziative nelle piazze cittadine, utilizzando i linguaggi più vicini ai giovani (la musica, l’arte, etc.).

Oltre a ciò si attiverà uno sportello online e fisico, presso lo spazio di Hubout, dedicato alle opportunità offerte dal territorio ai giovani, con la collaborazione delle organizzazioni giovanili che hanno affiancato il Comune in questa prima fase delle attività e con le startup incubate.

Si prevede anche di attivare il mondo della Scuola nella programmazione delle politiche locali dedicate ai Neet e ai giovani attraverso il coinvolgimento della Consulta dei giovani e dei rappresentanti di classe e di istituto degli Istituti scolastici della città e del mondo universitario.