A Matera il GEDDA CAMP del Centro Sportivo Italiano

“Si terrà nella suggestiva città dei Sassi, Matera, il Gedda Camp per i Comitati del Sud Italia, organizzato dal CSI Basilicata, che ha pensato di partire con il fine settimana dal 15 al 17 marzo con il primo di questi incontri, aprendo anche alle altre regioni del Sud interessate, per garantire una maggiore ricchezza esperienziale e associativa. Sarà un Gedda Camp dedicato esclusivamente ai nuovi dirigenti di comitato, ai dirigenti di società, ma parteciperanno anche aspiranti dirigenti di già attivamente impegnati come collaboratori a diversi livelli nei comitati. Ai partecipanti verrà riconosciuta la qualifica di Dirigente Abilitato a livello nazionale solo partecipando a tutti i lavori.” Lo si annuncia con una nota del CSI in cui si ricorda che “Il nome “Gedda Camp” è un doveroso omaggio a Luigi Gedda, già dirigente dell’Azione Cattolica, che nel 1944 fra le tante iniziative politiche che assunse, decise di fondare, con un’idea davvero lungimirante, il CSI per promuovere uno sport dell’anima e del cuore. Un CSI che quest’anno festeggia i suoi 80 anni di vita e che non è mai venuto meno ai valori del suo fondatore, la missione principale è educare attraverso lo sport mettendo al centro la persona come essere umano cercando di prestare attenzione alle qualità che per ognuno sono diverse.

I lavori del Gedda Camp inizieranno a partire da venerdì sera alle 21.00 (dopo la cena) e termineranno domenica mattina alle ore 12.30, dopo la consueta celebrazione della Santa Messa che sarà celebrata da Don Mimmo Florio, Assistente Spirituale del CSI Basilicata. È previsto anche un saluto di Mons. Caiazzo e dell’Assessore allo Sport di Matera.”

“L’assegnazione della prima tappa del Gedda Camp 2024 al CSI di Basilicata –dichiara il PRESIDENTE CSI BASILICATA, DOMENICO LAVANGA– è un ulteriore attestato di stima che la Presidenza Nazionale ha voluto riconoscere al nostro territorio dopo i brillanti risultati delle finali nazionali Sport&GO! di Nova Siri dello scorso anno. Ospitare i Dirigenti del Sud nella suggestiva città dei Sassi è stata una scelta che serve a far conoscere ulteriormente la nostra regione a livello di bellezze turistiche ma soprattutto di ospitalità. Per tre giorni Matera sarà la capitale della formazione nazionale del CSI mettendo insieme Dirigenti di cinque regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Lazio che dimostrano come il CSI del Sud Italia vuole ritagliarsi un ruolo di protagonista all’interno della associazione facendo vedere che le cose si possono fare al Sud e che si possono fare anche bene, lo dimostrano i numeri in continua crescita e e gli eventi sportivi che si svolgono in tutto il Meridione, i nostri territori sono ricchi di storia e di capacità umane. Quanto detto lo provano i 36 iscritti (presenti i Dirigenti di tutti e tre i Comitati Territoriali della Basilicata, Matera, Melfi e Potenza) che hanno superato ampiamente la disponibilità dei 30 posti previsti. A tenere il corso sarà Massimo Achini, Presidente del CSI Milano e Direttore della Scuola Nazionale Dirigenti del CSI, con la collaborazione di Anna Comunale e di Gianluca Meneghini. Un ulteriore attestato dell’importanza del corso e dell’attenzione che il CSI riserva alla sua classe dirigente, Non mi resta che augurare buon lavoro a tutti.”