A Matera, il Festival dell’Invidia Sociale: al via il Questionario di rilevazione del sentimento

Fervono i preparativi per l’evento battezzato “Da zero e zero”, primo Festival dell’Invidia Sociale in programma a Matera il 22 giugno prossimo, proposto dalle organizzazioni culturali e di promozione sociale Casa Netural, Matera Letteratura, Risvolta, Amabili Confini, TAM – Tower Art Museum, Studio Antani, Generazione lucana, La Luna al Guinzaglio e Prime Minister Basilicata. “Negatività, sfortuna, superstizione, -spiegano in una nota gli organizzatori- limiti che soffocano persone e territori, sono solo alcuni dei temi sotto i riflettori che verranno affrontati con ilarità e profondità, saggezza e leggerezza. Al momento nel giorno che più di tutti simboleggia la sfortuna, l’energia negativa e la superstizione, venerdì 17, appunto, vogliamo generare l’attenzione sul potere di questo vizio capitale così divisivo che alimenta atmosfere diffamatorie ed energie negative nella comunità e negli spazi pubblici. Lo vogliamo fare in maniera corale e divertente – aggiungono nella nota – chiedendo anche un contributo alla comunità, invitandola a partecipare attraverso la compilazione anonima di un questionario pubblicato sul sito https://dazeroazero.it/ cliccando sul link Partecipa, utile a rilevare le modalità con cui viene vissuto questo sentimento nell’intimità e in relazioni con gli altri. Da Zero a Zero – continua la nota – sarà vissuto con ironia e sarà una festa di comunità in cui presenteremo anche i dati raccolti nel corso del periodo di indagine. Sarà un rito collettivo per esorcizzare insieme uno degli ultimi tabù del Mezzogiorno d’Italia, e non solo, che frena lo sviluppo di idee, progetti, persone”. Tra i temi in programma: l’odio online, il campanilismo, l’approccio olistico all’interpretazione dell’invidia con il contributo di artisti, antropologi, archeologici, con performance e incursioni artistiche per sfidare paure e norme sociali. “Sarà un’occasione per ridere, riflettere e crescere con consapevolezza, giocando contro il malocchio e praticando anche l’affascino – conclude la nota.” Il programma verrà presentato nei dettagli in una conferenza stampa da convocare nei prossimi giorni e, compatibilmente con le esigenze organizzative, è ancora aperto ai contributi di tutte le organizzazioni culturali che vorranno proporre un’attività, auto-gestendola e coordinandola, nel corso della manifestazione. Il Festival è organizzato in collaborazione con il Polo Museale di Matera, sostenuto da Eco Verticale, Ego55 e i Vizi degli Angeli. Link al questionario: http://urly.it/3__50 “

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.