A Matera il “DON GIOVANNI” in una versione “multimediale”, regia, Katia Ricciarelli

“Mercoledi 26 giugno, alle ore 21.00, nell’ex Ospedale San Rocco, in Piazza San Giovanni, Matera, la Camerata delle Arti propone l’esecuzione del capolavoro mozartiano “DON GIOVANNI”, in una versione “multimediale”, con la presenza “live” dei cantanti e l’orchestra virtuale. Direttore, Francesco Zingariello; regia, Katia Ricciarelli.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “Il cast artistico, di primissimo livello, è composto da Valeri Turmanov (“Don Giovanni”), Alberto Zanetti (“Leporello”), Sha Lonfai (“Masetto”), Davide Ruberti(“Commendatore”), Bambina Viscovo (“Donna Anna”), Gerando Dell’Affetto (“Don Ottavio”), Juliette Chauvet (“Donna Elvira”), Adriana Sansonne (“Zerlina”). La narrazione della vicenda mozartiana sarà affidata all’attrice Maria Grazia Zingariello, Coro Lirico Opera Studio 2.0, Orchestra “Virtuale” Sinfonica di Lecce e del Salento.”

“Si tratta di un allestimento molto innovativo – anticipa Francesco Zingariello, direttore artistico della Camerata delle Arti – perché la bellezza dell’opera lirica incontra la suggestione di un allestimento multimediale, con la presenza di una orchestra “virtuale” sulle cui note si snoda la trama del capolavoro di Mozart, con il libretto di Lorenzo Da Ponte che sarà accompagnato da alcune parti narrate. Un progetto artistico davvero interessante e innovativo, arricchito dalle scelte della regia affidata al celebre soprano Katia Ricciarelli che con un video mapping, appositamente dedicato e realizzato su misura, rende questo spettacolo unico e irripetibile”. La stagione concertistica della Camerata delle Arti – Basilicata Opere in Atto è sostenuta dal MIC – Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune di Matera, Musei Nazionali di Matera.