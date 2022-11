A Matera, il convegno: “C’è il mare fuori – Il diritto al riscatto e alla rinascita”

“C’è il mare fuori – Il diritto al riscatto e alla rinascita” è il titolo di un convegno, organizzato dalla sezione di Matera de il “Cammino”, associazione di avvocati per le persone, i minorenni e le famiglie, con il patrocinio dell’UPI Basilicata e della Provincia di Matera in programma sabato 26 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, nell’aula magna “Franco De Fina” dello scientifico Alighieri di Matera.

In una nota si spiega che: “Al convegno, che si colloca all’interno della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza celebrata lo scorso 20 novembre, parteciperanno il presidente dell’UPI Basilicata e della Provincia di Matera, Piero Marrese; il capo del dipartimento della Giustizia Minorile, Gemma Tuccillo; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Potenza, Pietro Canepa; Silvia Caiella, Giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Potenza; il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello; il direttore dell’istituto penale per i minorenni di Nisida, Gianluca Guida; il consigliere provinciale di

Matera, delegato alle Politiche Sociali, Gianluca Modarelli; il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera, Ferdinanzo Izzo; la presidente dell’associazione “Cammino”, sezione di Matera, Rosellina Urga; la psicologa e psicoterapeuta, Stefania Albanese; la studentessa Maria Carla Campanaro; la consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Ersilia Trotta.

Saranno presenti e interverranno, Cristiana Farina, creatrice della serie TV “Mare Fuori” e il regista, Ivan Silvestrini.

Il convegno è organizzato in collaborazione con i seguenti istituti scolastici: liceo scientifico Alighieri, artistico Duni-Levi, Iis Morra, Iis Turi, tutti di Matera, e dell’Iis Bernalda-Ferrandina. Inoltre, hanno collaborato all’organizzazione anche l’associazione Armonia, la Scuola di musica e canto ed Egoitaliano.”