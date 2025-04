A Matera, il Congresso di pneumologia “Basilicata “

“Basilicata 2025 – Medicina respiratoria interdisciplinare: gestione della complessità e nuovi modelli organizzativi” è il tema del Congresso di Pneumologia patrocinato dall’Azienda Sanitaria locale di Matera che avrà luogo nei giorni 11 e 12 aprile 2025 nella sala convegni dell’UNAHOTELS MH di Borgo Venusio, a partire dalle ore 9. “Giunto alla ottava edizione, il congresso -si legge in una nota- è organizzato anche quest’anno da Franca Matilde Gallo, pneumologa, responsabile della Unità operativa semplice dipartimentale di Pneumologia territoriale dell’ASM.

A causa della loro diffusione le patologie polmonari richiedono un grande impegno sanitario, sociale ed economico per il nostro Paese. La recente emergenza pandemica ha confermato la necessità di “ridisegnare” il Sistema Sanitario Nazionale, rafforzando una Sanità territoriale in grado di contrastare le patologie attraverso nuovi modelli organizzativi.” “Il congresso rappresenta in questo scenario – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo– un appuntamento fisso per quanti, con competenze diverse, e da punti di vista differenti, affrontano il tema delle patologie polmonari. Il Congresso si avvarrà della partecipazione di relatori nazionali esperti e riconosciuti nei rispettivi ambiti di competenza per fornire ai partecipanti un aggiornamento in un settore in costante costante”.

Il programma del congresso comprende tematiche pneumologiche di forte impatto sanitario e sociale, attraverso Relazioni e Letture magistrali su diagnosi, prevenzione e terapie innovative.”

“Le malattie respiratorie – afferma il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco – sono ai primi posti per morbilità, mortalità e costi sociali. Scopo del congresso è fare il punto sulle possibilità diagnostiche e terapeutiche utili per intervenire in modo tempestivo ed efficace attraverso la definizione di nuovi modelli assistenziali”.

