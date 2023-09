A Matera, il concerto “Echi di Napoli” in memoria del giovane cornista Cutolo, assassinato.

Sarà un concerto in memoria del giovane cornista della Nuova Orchestra Scarlatti, Giovanbattista Cutolo, vittima innocente di una brutale e insensata violenza omicida scatenatasi qualche giorno fa per le vie del capoluogo partenopeo, quello che si terrà a Matera, l’8 settembre 2023, con inizio alle ore 20:30, nel Palazzo Bernardini, Arco del Sedile 9. Non poteva che essere dedicato allo sfortunato collega, il primo concerto dei musicisti dell’Orchestra Scarlatti dopo l’uccisione del giovane cornista della stessa orchestra, avvenuta all’alba del 31 agosto proprio nel centro della città. E’ un programma vivace e raffinato, una coinvolgente immersione nel millenario universo sonoro partenopeo, tra epoche e stili diversi quello della esibizione evocativamente denominata “Echi di Napoli“. Da Pergolesi a Paisiello fino a Cimarosa, con virate su gemme della canzone napoletana classica e su brani inediti dell’‘800 strumentale partenopeo.

Soprano: Naomi Rivieccio

Clarinetto: Gaetano Russo

I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti:

Pasquale Faucitano, Veronica Menditto violini

Piero Massa viola

Pierluigi Marotta violoncello

Marco Cuciniello contrabbasso

INFO

Ingresso € 5

Prenotazioni Whatsapp 0835336213

email: info@lamsmatera.it

L’evento è organizzato dal LAMS Matera, Associazione Culturale “R.D’Ambrosio” Matera

Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Comune Matera, in collaborazione con Palazzo Bernardini Matera.