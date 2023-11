A Matera, il concerto “8MM – il suono del cinema italiano”

Continua il “Prospettive Music Festival”, la stagione di concerti del Lams di Matera, che ha visto esibirsi grandi artisti italiani e stranieri e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali con il concerto “8MM IL SUONO DEL CINEMA ITALIANO” in programma Domenica 3 dicembre 2023 -ore 19,00- nel Palazzo Viceconte di Matera. Protagonista del prossimo evento della rassegna -si legge in una nota- “sarà l’Orchestra Sinfonica Brutia, guidata dal Maestro Francesco Perri, direttore dalla vasta e consolidata esperienza professionale internazionale con due solisti d’eccezione, il violinista Pasquale Allegretti e alla voce Francesca Maria Olia. Il programma renderà omaggio alla musica del Cinema Italiano spaziando da Ryuichi Sakamoto ad Ennio Morricone attraverso la complessità espressiva dell’esecuzione orchestrale e la linea melodica del violino di Pasquale Allegretti e della voce di Francesca Maria Olia. Il concerto sarà ospitato all’interno del prestigioso Palazzo Viceconte con il quale si suggella ed inizia una proficua collaborazione volta a valorizzare, attraverso la musica, i luoghi simbolo della nostra città, preziosi scrigni del nostro patrimonio culturale.” 👉INGRESSO euro 5

PROGRAMMA

– “Rain” di Ryuichi Sakamoto. L’ultimo imperatore, regia di Bernardo Bertolucci (1987)

– “Il Giardino dei Finzi Contini” di Manuel De Sica. Il Giardino dei Finzi Contini, regia di Vittorio De Sica (1970)

– “Amici Miei” di Carlo Rustichelli. Amici Miei, regia di Mario Monicelli (1975)

– “Amore mio aiutami” di Piero Piccioni. Amore mio aiutami, regia di Alberto Sordi (1969)

– “Anonimo veneziano” di Stelvio Cipriani. Anonimo veneziano, regia di Enrico Maria Salerno (1970)

– “Divorzio all’italiana” di Carlo Rustichelli. Divorzio all’Italiana, regia di Pietro Germi (1961)

– “I Girasoli” di Henry Mancini I Girasoli, regia di Vittorio De Sica (1970)

– “Tema di Deborah” di Ennio Morricone. C’era una volta in America, regia di Sergio Leone (1984)

– “The nel deserto” di Ryuichi Sakamoto. The nel deserto, regia di Bernardo Bertolucci (1990)

– “Pinocchio” di Firenze Carpi. Le avventure di Pinocchio, regia di Luigi Comencini (1972)

– “Nuovo Cinema Paradiso” di Andrea / Ennio Morricone. Nuovo Cinema Paradiso, regia di Giuseppe Tornatore (1988)

ORCHESTRA SINFONICA BRUTIA L’Orchestra Sinfonica Brutia è stata fondata nel 2022 dal Comune di Cosenza e dal Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza che, rispettivamente, ne hanno assunto la presidenza e la direzione artistica, con il Sindaco Franz Caruso e con il M° Francesco Perri, direttore del Conservatorio. L’Orchestra accoglie musicisti che provengono da tutta la Calabria in un percorso di crescita che affianca professori d’orchestra di esperienza a giovani che stanno ultimando il loro iter formativo nei Conservatori. Ad oggi l’OSB ha al suo attivo 20 produzioni. I concerti hanno toccato tutte le province calabresi, con incursioni in Campania e Basilicata, portando buona musica anche in tanti

piccoli borghi. A Cosenza, l’Orchestra Sinfonica Brutia, ha dato nuovo impulso al Teatro di Tradizione “Alfonso Rendano”, sua sede legale ed operativa, dove ha accompagnato la ripresa della lirica e di importanti appuntamenti sinfonici.

Nei progetti dell’Orchestra Sinfonica Brutia i giovani sono interlocutori privilegiati, tanto da aver dato vita ad ottobre 2023 alla “Brutia Young”.

OSB è anche etichetta discografica. In uscita a dicembre il primo cd: il Concerto di Capodanno registrato al teatro “Alfonso Rendano”.”