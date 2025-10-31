A Matera, il 3 novembre, inaugurazione “Camera delle Meraviglie”

“Dal 3 novembre fino al 30 gennaio 2026, a Matera nel Sasso Barisano (rione Vetera), organizzato dalla società cooperativa socio culturale Mewe, sarà aperto Dono x Dono shop – Boutique di arti e libri fotografici (Camera delle Meraviglie), visitabile dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’inaugurazione lunedì 3 alle 17 con un brindisi e un concerto del maestro Marco Cornacchia (contrabbasso solo). Seguirà la visita alla mostra del maestro di San Pietroburgo, Yan Antonyshev (Galleria Sex Art).” E’ quanto riportato in una nota in cui si precisa che “Dono x Dono è a sostegno del ricco palinsesto dedicato alle devozioni popolari, che dal 6 dicembre al 10 gennaio 2026 si dipanerà nel Sasso Barisano, con mostre d’arte presepiale e di scultura in radice di ulivo, presentazione di libri, conversazioni transdisciplinari, incursioni poetiche e musica tradizionale. Un ricco palinsesto, d’intesa con l’ufficio Cultura dell’Arcidiocesi di Matera Irsina, con la disponibilità di editori in chiese, spazi privati, sagrati, librerie e gallerie.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.