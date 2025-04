A Matera il 24 aprile Nuvole Rosse cantano Fabrizio De Andrè

Riascoltare ”Faber” a 25 anni dalla scomparsa è come leggere un libro di poesie con un sottofondo di note, che sanno di vita e di sensazioni che vanno dritto all’anima. Il concerto della band Nuvole Rosse, il 24 aprile al cineteatro ” Guerrieri” di Matera è l’occasione per riflettere su tanti temi, attraverso la canzone giusta. Magari di stretta attualità come “la guerra di Piero”, che denuncia le atrocità della guerra o ” Bocca Rosa” sull’ipocrisia di una società sempre più corrotta e amorale. Grazie Faber.