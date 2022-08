A Matera, il 21 agosto, il violinista Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021.

“Ancora una volta La Camerata delle Arti sceglie le eccellenze della musica italiana per offrire una stagione di qualità”. Così Francesco Zingariello, direttore artistico de La Camerata delle Arti commenta il prossimo appuntamento della stagione musicale dell’associazione materana che il 21 agosto alle 21 alla Terrazza di Palazzo Lanfranchi ospiterà il violinista Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021.

Il concerto rientra nell’ambito del cartellone di “Basilicata opere in atto” e conta sulla partecipazione dell’Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini.

“Nato nel 2001, Gibboni –si spiega in una nota– ha iniziato a studiare violino a tre anni insieme al padre e a sei anni è stato ammesso al Conservatorio per meriti straordinari, diplomandosi a Salerno a 15 anni con menzione d’onore sotto la guida di Maurizio Aiello.

Nel 2016 ha ricevuto il Diploma d’Onore ai corsi di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena. Dal 2016 frequenta il corso di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Perosi di Biella nella classe di Pavel Berman. Attualmente studia nella classe di Pierre Amoyal al Mozarteum di Salisburgo. Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua straordinaria carriera. Di lui il maestro Salvatore Accardo ha detto: “Possiede un’intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, un suono molto affascinante e una musicalità sincera. Sono sicuro che avrà tutti i successi che merita”.

Il concerto di Matera rientra nell’ambito delle attività de La Camerata delle Arti che, come prosegue il direttore Francesco Zingariello: “Punta da sempre alle eccellenze. La presenza di Giuseppe Gibboni rappresenta una best practice per i nostri allievi e la dimostrazione che la passione e la bravura sono il valore aggiunto delle giovani generazioni”.

Posto unico: 10 euro – esclusi diritti di prevendita

Prevendite:

La Camerata delle Arti – via Fratelli Grimm 15 -349.5657880

Cartoleria Montemurro – via delle Beccherie – 0835.333411