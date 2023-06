A Matera i Jethro Tull aprono l’Oversound Music festival

Quanti hanno avuto modo di apprezzare e di farsi incantare dalle note del flauto traverso di Ian Anderson e della band del progressive d’oltremanica dei Jethro Tull, lungo mezzo secolo segnato da 60 album, non può perdere il concerto di Matera del 29 giugno prossimo al parco del Castello. Un evento che aprirà la stagione dei concerti per l’Oversound Music festival e che parte con una serata sui suoni dei ricordi e dell’innovazione che quella band ha portato in varie parti del mondo. E quando parliamo di progressive, pur con esperienze diverse, non possiamo che far riferimento- per esempio- a Pfm, Banco del Mutuo Soccorso,New Trolls- che hanno avuto successo anche all’estero. E allora, gratta gratta, quel legame con blues, country, rock, progressive e con la classica è una forza della natura, passando di album in album , di brano in brano : da Bourèe con quell’omaggio a Johan Sebastian Bach a Locomotive Breath , da Acqualung a Songs from the wood al recente RokFlote. Tutti nel solco dei Jethro Tull,dal nome del pioniere dell’agricoltura moderna che ha portato il gruppo inglese ad arare il pentagramma del progressive.



La band britannica JETHRO TULL, guidata da Ian Anderson, aprirà l’Oversound Music Festival a Matera, giovedì 29 giugno 2023. Sarà l’occasione per portare dal vivo, oltre ai brani più significativi della loro discografia, anche quelli contenuti nell’album pubblicato il 21 aprile per InsideOutMusic/Sony, RökFlöte, nonché il 23esimo della loro lunga carriera.

Dopo “The Zealot Gene” del 2022, il primo album in due decenni, Ian Anderson e la sua band sono tornati con un disco di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell’antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo proprio il “RökFlöte” – flauto rock – che i Jethro Tull hanno reso iconico. Recentemente è stato annunciato anche il primo singolo estratto dall’album, insieme allo splendido video animato di “Ginnungagap” (creato da Costin Chioreanu). Il brano si ispira al dio Ymir, il proto-essere, un essere primordiale, nato dal veleno che gocciolava dai fiumi ghiacciati chiamati Élivágar e che viveva nel vuoto senza erba di Ginnungagap.



I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e giù per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.

