A Matera gli “STATI GENERALI DELLA CULTURA” del Sole 24 Ore

La settimana prossima, mercoledì 3 dicembre, si terrà a Matera (dalle ore 10:30 alle ore 16:15, presso Casa Cava ) l’ultima delle 5 tappe dell’edizione 2025 degli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore. Tappe che hanno attraversato l’Italia da Nord a Sud passando per Napoli, Firenze, Palermo e Torino; città che rappresentano altrettanti osservatori sui cambiamenti dell’industria di settore. “Il Mediterraneo interno: storie, culture e comunità si incontrano a Matera”. –si legge in una nota che prosegue: “Dopo Napoli, Firenze, Palermo e Torino, Il Sole 24 Ore, insieme a Città di Matera e Fondazione Matera Basilicata 2019, porta nella Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 gli Stati Generali della Cultura per la tappa conclusiva di quest’anno. Una giornata di dialogo sul Mediterraneo come spazio di relazioni, scambi e benessere, tra passato e futuro. Tanti i temi che saranno affrontati in questa giornata di lavori, sotto la guida di una platea autorevole di esperti, rappresentanti istituzionali, voci del mondo della cultura e manager di un settore strategico per la vita del Paese e del Mezzogiorno. Dal welfare culturale come strumento di coesione e benessere, alle nuove rotte della progettazione diffusa fino alla musica e le arti come linguaggi di pace e incontro. INTERVERRANNO: Flavia Barca, Esperta di settori culturali e creativi, Senior Advisor per organizzazioni pubbliche e private

Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata

Annalisa Cicerchia, Economista della cultura, Vice Presidente Cultural Welfare Center

Amedeo Feniello, Università degli Studi dell’Aquila

Damiano Giuranna, Direttore Artistico Fondazione World Youth Orchestra

Genci Kojdheli, Direttore Generale Progetti Strategici Municipalità di Tirana

Alessandro Lamonica, Direttore Unità Politiche Pubbliche Fondazione Anna Lindh

Cosimo Latronico, Assessore alla Salute, Politiche per la persona e PNRR Regione Basilicata

Antonella Lattanzi, Scrittrice e sceneggiatrice

Carlo Molfetta, Direttore Generale Taranto 2026

Paolo Montemurro, Direttore MateraHub

Valerio Morabito, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Former Adjunct Professor at the Pennsylvania University

Consuelo Nava, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Direttrice Scientifica ABITAlab dAeD

Antonio Nicoletti, Sindaco della Città di Matera

Raffaele Nigro, Giornalista e scrittore

Rita Orlando, Manager Culturale Fondazione Matera Basilicata 2019

Simona Orsi, Assessore al Comune di Matera con delega a Turismo, Cultura, Cinema, Eventi, Gestione luoghi della cultura, Matera 2026

Gianpietro Perri, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata

Chiara Rizzi, Università della Basilicata

Marinella Senatore, Artista multidisciplinare, Docente universitario

Michele Somma, Presidente Fondazione Matera Basilicata 2019

Raffaele Vitulli, Presidente CR.EU – Metacluster europeo Industrie Culturali e Creative

Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.