A Matera, giovedì, presentazione del “Grassobolario” di Antonio Grasso

Sarà presentato a Matera – giovedì 16 maggio 2024, alle ore 18.00- presso la libreria Mondadori di Piazza Vittorio Veneto, la “guida semiseria ai neologismi improbabili“, redatta per noi da Antonio Grasso nel suo ultimo libro che è, per l’appunto, un “Grossobolario“. A dialogare con l’autore ci penserà l’avvocato Gaetano Danzi. Trattasi della terza pubblicazione (le precedenti sono state “Grasso che cola” e “2020 Quarantena”) dell’autore, originario di San Mauro Forte, che attinge alla sua innata vena ironico-satirica-umoristica. Trattasi di un agile e gradevolissimo libretto (nell’accezione di numero di pagine) che si legge di getto e che può essere utile, come nel nostro caso, ad accompagnarti -rendendolo piacevole- persino un viaggio in treno da queste lande verso la Capitale. Il “Grassobolario”, edito per i tipi della Borè edizioni, è sostanzialmente un goliardica raccolta semiseria di neologismi “improbabili”, proprio come recita il sottotitolo. Una sorta di “vocabolario” sui generis che si apre con tre aforismi scelti, di autori differenti, sull’universalità del linguaggio e sull’uso “alternativo” e giocoso della parola. Nella prefazione di Loredana Cavalcante si legge che: “In Grassobolario l’autore esce dall’ordinario e sguinzaglia abilmente le parole dai suoi significati ‘standardizzati’, quelli di uso comune; le lascia libere ed al tempo stesso crea nuove accezioni da lui stesso definite improbabili. Lo fa con una formula alquanto singolare, confermando la sua inconfondibile indole di prestigiatore linguistico e di simpatico manipolatore di parole. Questa nuova raccolta di neologismi è la riprova dell’indiscutibile talento di Antonio Grasso nel modellare vocaboli a proprio uso e piacimento con la sua spontanea e ben riconosciuta ironia”. Come per le altre due precedenti pubblicazioni ricordate prima, anche la copertina di quest’ultima è opera del vignettista Mario Bochicchio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.