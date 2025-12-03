A Matera “Fiorisci”: la mostra di Gabriella Rizzardini presentata dalla Fondazione Francesca Divella

Un percorso di rinascita attraverso l’arte. E’ quanto propone la Fondazione Francesca Divella presenta “Fiorisci”, la mostra pittorica personale dell’artista materana Gabriella Rizzardini, allestita dal 6 al 14 dicembre nella chiesa rupestre di Santa Maria De Armenis, col supporto dell’associazione Fede e Tradizione.

Il vernissage è previsto per sabato 6 dicembre alle ore 11:00.

Fiorisci è un racconto visivo dedicato ai cicli della vita e alla forza necessaria per tornare a sbocciare dopo un momento difficile. Nelle opere di Rizzardini la fioritura diventa simbolo di trasformazione, coraggio e accettazione del fluire degli eventi. Ogni fiore rappresenta la promessa di un nuovo inizio.

Biologa faunistica per molti anni, Gabriella Rizzardini ha sempre avuto un legame profondo con la natura. L’incontro con la pittura avviene nel momento più delicato della sua vita, quando deve affrontare la diagnosi di un cancro: l’arte diventa così un percorso di guarigione, introspezione e rinascita.

Grazie anche al sostegno della Fondazione Francesca Divella, Gabriella ritrova la sua vocazione artistica e si dedica alla realizzazione di laboratori creativi per pazienti oncologici, affinché possano sperimentare un momento di sollievo e bellezza.

La curatrice d’arte Antonella D’Ecclesiis, che segue l’artista dal 2022, racconta: “le opere di Gabriella non si osservano soltanto: si sentono. Sono stratificazioni emotive che emergono attraverso cromie luminose, texture vibranti e simbolismi floreali che diventano metafore dell’anima. La sua arte nasce come gesto di guarigione e, guarendo lei, riesce a toccare e illuminare anche chi guarda”.

Informazioni e orari

6–14 dicembre 2025

Chiesa rupestre di Santa Maria De Armenis – via San Francesco da Paola Vecchio, Matera

Vernissage: sabato 6 dicembre, ore 11:00

Orari di apertura:

• Lunedì – Venerdì: 10:00 – 16:00

• Sabato e Domenica: 10:00 – 19:30

L’ingresso è libero.

Parte del ricavato delle opere sarà devoluto a sostegno delle attività della Fondazione Francesca Divella, impegnata nel supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.